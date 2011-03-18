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TRAFİK LEVHALARINI ÇALANLAR TUTUKLANDI BURSA (A.A)

18 Mart 2011 13:17

-TRAFİK LEVHALARINI ÇALANLAR TUTUKLANDI BURSA (A.A) - 18.03.2011 - Bursa'nın Harmancık ilçesinde karayolundaki trafik ve uyarı levhalarını çalan 2 kişi tutuklandı. Harmancık-Simav karayolunda bulunan trafik levhalarının çalındığı ihbarını alan jandarma ekipleri, harekete geçti. İhbarda belirtilen bölgeye giden ekipler, şüpheli buldukları bir kamyoneti durdurmak istedi. ''Dur'' ihtarına uymayarak kaçan kamyonetin sürücüsü H.Ö. ve yanında bulunan E.G, Harmancık'ın Saçaklı Mahallesi yol ayrımında yakalandı. Kamyonetin kasasında yapılan aramada, 36 trafik işaret ve uyarı, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 uyarı, bir özel şirkete ait 3 tanıtım levhası ele geçirildi. Zanlılar, sorgulanmalarının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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