Trafik lambasındaki 'ayrımcılığa' tepki

Berlinli bazı yerel siyasetçiler trafik ışıklarındaki erkek figürüne ayrımcı olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor. Erkekleri sembolize eden figürlerin yanı sıra kadınların da trafik ışıklarında yer bulması isteniyor.

Sosyal Demokrat Parti Berlin Mitte ilçe meclis temsilcisi Martina Matischok-Yeşilçimen'e göre trafik ışıklarında sadece erkek figürleri olmamalı: "Çünkü kentin genel imajı için gerekli. Kadınlar bu kent imajına dâhil ve o zaman bir kadın da ışıklarda görülebilmeli diye düşünüyorum."

'Örgü saçlı kadın figürü'

Hrıstiyan Demokrat Birlik Parti'sinden Heinz Kiske farklı görüşte. Heinz, Sosyal Demokratların bu öneriyi Berlin İlçe Temsilcileri Meclisi'ne sunmasını farklı yorumluyor: "Bunlar, vitrinlere oynamak için. Sadece ilçe temsilciler meclisi gündemini doldurmak için yapıldığı hissine kapılıyorum ve sonunda ortaya böyle saçmalıklar çıkıyor."

Brandenburg'daki Fürstenwalde'de bu 'saçmalık' iki yıldır uygulanıyor. Örgü saçlı, 1950'li yıllardakine benzer bir kadın figürü. Berlin'li Sosyal Demokrat Martina Matischok-Yeşilçimen için bu, çağın kadın profilini yansıtmıyor. Peki, sofistike iş kadını figürü nasıl olurdu?

"Kendiniz de görüyorsunuz, oldukça kötü. Çünkü saydam değil. Tabii bir valizle her zaman daha güzel. Ancak yeşil neredeyse seçilemiyor, kırmızı da tam seçilemiyor. Figür daha büyük olmalı.”

'Etine dolgun olsun'

En iyisi, etine biraz daha dolgun olması. 1961 yılında Doğu Almanya'daki ilk trafik ışığında da aynı şey düşünüldü. Bugüne kadar hala o var. Ve ticaret hayatında da, politikadan daha fazla yol alındı. Trafik ışığı adamı dükkânında, ona dair her şeyi bulmak mümkün, hatta tartışmalı kadın figürü için de.

Uzman Markus Heckhausen: "Tabii ki hem kadın hem erkek olması harika olurdu. Ama ben bunu yasa ya da kota aracılığıyla yapmazdım. Ve her şeyden önce güzel bir sembol olmasına dikkat ederdim ki sonunda cinsiyetsiz bir şeye dönüşmesin."

CDU'lu Kiske şimdiden bir sonraki tartışmadan korkuyor: Ne erkek ne kadın olanlar için bir trafik ışığı... "Şimdi kadınlar için trafik ışığı yapılırsa, o zaman kadın mı erkek mi olduklarını bilmeyen transseksüel insanlar için de aynı haklar söz konusu."