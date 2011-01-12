Trafik lambalarını soydular

T24- Güney Afrika'da trafik lambalarına ışık sistemlerinin arızalanması durumunda kontrol merkezini haberdar etmeleri için yerleştirilen sim kartları çalınınca yüzlerce trafik lambası devre dışı kaldı.

Johannesburg'da meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin çaldıkları sim kartlarla binlerce dolarlık telefon görüşmeleri yaptıkları da ortaya çıktı.

Yetkililer, hırsızlık olaylarında 'içeriden birilerinin' rol oynadığından kuşkulanıyor.

Johannesburg Karayolları Ajansı'nın sözcüsü Thulani Makhubela BBC'nin sorularını yanıtlarken, ''Johannesburg'da 2000 kavşak var ve bu kartlar sadece 600'üne yerleştirilmişti.

Bizden ve teknolojiyi sağlayan şirketten başka kimse hangi kavşaklarda bu kartların yerleştirilmiş olduğunu bilmiyor'' dedi.

Yetkili, hırsızlık olaylarının sistematik ve eşgüdümlü olduğu görüşünde.

İlk vakanın kasım ayında saptandığını ve bir kaç trafik lambasının hedef oldukları hırsızlık olaylarından sonra onarıldıklarını kaydeden Makhubela, ''Aralık ayında yeni hırsızlık olayları yaşandı, bu kez yüzlercesi hedef alındı, bunlar arasında daha önce onardıklarımız da var'' diye konuştu.

Bozuk trafik lambalarını onarmanın Karayolları Ajansı'na 1.3 milyon dolara mal olduğu bildirildi.

Ajans, çalınan kartları hizmete kapattırmış ancak kartlar kapatılana kadar yapılan konuşmaların maliyeti onbinlerce doları aşmış.

Yetkili, sadece bir faturanın 4 bin 500 doları bulduğunu söylüyor.