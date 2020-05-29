Trafik kazasından öldüğü sanılıyordu; cinayet çıktı

Konya’nın Ilgın ilçesinde, otomobilinde ölü bulunan ve trafik kazasında öldüğü değerlendirilen Şahin Topuz’un (30), cinayet nedeniyle öldüğü anlaşıldı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, geçen çarşamba günü saat 09.30 sıralarında ilçeye bağlı Çobankaya Mahallesi'nde bulunan bir arazide meydana geldi. İddiaya göre otomobil içerisinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde isminin Şahin Topuz olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri incelemelerine göre demir doğrama işi yapan Şahin Topuz yönetimindeki otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attığı, Topuz’un da kaza sonucu ölmüş olabileceği değerlendirildi. Topuz’un cenazesi olay yeri incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Konya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Yapılan otopside Şahin Topuz’un vücudunda mermi çekirdeklerine rastlanıldı. Topuz’un ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.