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TRAFİK KAZASINDA YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU VAN (A.A)

04 Aralık 2010 15:43

-TRAFİK KAZASINDA YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU VAN (A.A) - 04.12.2010 - Van'ın Başkale ilçesindeki trafik kazasında yaralanan askerlerden biri şehit oldu. 4. Hudut Tabur Komutanlığına ait askeri aracın freninin arızalanması sonucu Başkale-Van karayolunda Lokman Sakçı yönetiminde 65 EH 365 plakalı tuğla yüklü kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan askerlerden Adana'nın Kozan ilçesi nüfusuna kayıtlı er Gökhan Albay (20), Başkale Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Van'a sevk edildiği sırada yaşamını yitirdi. Diğer yaralı Erzurum nüfusuna kayıtlı er Mücahit Erdoğdu'nun (22) da helikopterle Van'a sevk edilerek asker hastanede tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Başkale Devlet Hastanesi morguna konulan şehit er Albay'ın cenazesinin, otopsinin ardından memleketine gönderileceği öğrenildi. Kamyon sürücüsü Sakçı'nın ise İlçe Emniyet Müdürlüğünde gözaltında tutulduğu belirtildi.

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