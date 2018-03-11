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Trafik kazasında şehit olan uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- HATAY'ın Yayladağı ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun (26), Düzce'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı

11 Mart 2018 17:46

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- HATAY\'ın Yayladağı ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun (26), Düzce\'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun\'un cenazesi Hatay\'dan askeri uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı\'na, buradan da helikopterle memleketi Düzce\'ye getirildi. Düzce Stadyumu\'na inen helikopterdeki şehit Uzman Çavuş Kavun\'un cenazesini, Vali Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve şehidin ailesi karşıladı.
Uzman Çavuş Kavun\'un cenazesi, daha sonra Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki baba evine götürüldü. Burada dualar edilip helallik alınmasının ardından, şehik Kavun\'un cenazesi, törenin yapılacağı Düzce Cedidiye Camii\'ne getirildi. Anne Raziye ve baba Zeki ile diğer yakınları, şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesine sarılarak gözyaşı döktü.
Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce protokolü, şehidin ailesi ile binlerce kişi katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin cenazesi Düzce Şehitliği\'nde toprağa verildi.

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