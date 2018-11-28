Trafik kazasında şehit olan polis Buket'in cenazesi memleketine uğurlandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucu etkisindeki sürücünün yönetimindeki panelvan minibüsün çarpmasıyla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 8 gün yaşam savaşı verdikten sonra hayatını kaybeden Şehit Polis Memuru Buket Keleş (28), meslektaşları tarafından gözyaşlarıyla, toprağa verilmek memleketi Kırşehir\'e uğurladı. Üç aylık polis memuru olan Buket Keleş\'in ailesine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Kuran\'ı Kerim ve Türk bayrağı verdi. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da, genç meslektaşının ölümüyle yaşadığı acıyı dile getirdi.

Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında geçen 19 Kasım\'da meydana gelen kazada, Torbalı yönüne seyir halinde olan S.A. (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen polis memuru Buket Keleş\'e çarptı. Ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi\'nde 8 gün yaşam savaşı verdikten sonra, hayatını kaybetti. Bu arada kan ve idrarından alınan numunelerde uyuşturucu hap ile esrar kullandığı tespit edilen sürücü S.A., tutuklandı.

KONAK MEYDANI\'NDA TÖREN DÜZENLENDİ

Görevden dönerken yaralanıp şehit olan polis memuru Buket Keleş için bugün Konak Meydanı\'nda tören düzenlendi. Türkçe öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra çok sevdiği polislik mesleğini tercih eden, 3 aylık polis memuru Buket Keleş için düzenlenen törende şehidin babası Hamdi Keleş¸ annesi Güler Keleş, kardeşleri Dilek Tuna, Sevgi Özarslan ve Murat Keleş taziyeleri kabul etti. Ailenin acısını paylaşan Vali Erol Ayyıldız, baba Hamdi Keleş\'e Kuran\'ı Kerim ve Türk bayrağı verdi. Aileyi acılı günlerinde, Vali Erol Ayyıldız\'ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan, kamu kurumlarının yöneticileri ile askeri erkân da yalnız bırakmadı. Şehit meslektaşının ölümüyle yaşadığı acıyı anlatan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, aileyle yakından ilgilenip kendisine sarılan anne Güler Keleş\'i teselli etmeye çalıştı. Polis memurunun ablası Dilek Tuna, şehit kız kardeşinin şapkasını başına taktı, gözyaşı döktü.

Saygı duruşunda bulunulması ve dua edilmesinin ardından Şehit Buket Keleş\'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Kırşehir\'e gönderildi. Şehit polis memurunun yarın öğlende kılınacak cenaze namazdan sonra son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.



FOTOĞRAFLI