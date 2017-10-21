T24 LogoT24 Logo
Gündem

 TRAFİK KAZASINDA ÖLEN ÜNİVERSİTELİ EZGİ  SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK/İstanbul-DHA Başakşehir'de,  okul arkadaşlarıyla bindiği otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ezgi Teomete, son yolculuğuna uğurlandı

21 Ekim 2017 20:08

Haber-Kamera:İbrahim AKTÜRK/İstanbul-DHA
Başakşehir\'de,  okul arkadaşlarıyla bindiği otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ezgi Teomete, son yolculuğuna uğurlandı.
Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde dün otomobilin TIR\'a çarpması sonucu hayatını kaybeden İstanbul Aydın Üniversitesi Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencisi Ezgi Teomete\'nin cenazesi Küçükçekmece\'deki Florya Yeni Camii\'ne getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninde genç kızın babası Tamer Teomete taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Ezgi Teomete\'nin yakınlarının yanı sıra okul arkadaşları da katıldı. Daha sonra ikindi namazının ardından Ezgi Teomete\'nin cenaze namazı kılındı. Cenaze namazından sonra genç kız için dua edildi. Baba Tamer Teomete, cenaze namazı sırasında gözyaşı döktü. Ezgi Teomete\'nin cenazesi, defnedilmek üzere Kanarya Mezarlığı\'na götürüldü.

Görüntü dökümü:
--------------
-Cenaze töreninden görüntü
-Tabuta sarılıp ağlayanlar
-Cenaze namazının kılınması
-Baba Tamer Teomete\'nin gözyaşı dökmesi(gri ceketli olan)
-Ezgi\'nin arkadaşlarının ağlaması
-Genel görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKameraİbrahim AKTÜRKİstanbulDHA BaşakşehirEzgi TeometeKuzey Marmara Otoyolu BaşakşehirTIRAydınGıda Teknolojisi BölümüKüçükçekmece Florya Yeni CamiiBuradaTamer TeometeCenazeDahaBaba Tamer TeometeKanarya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24