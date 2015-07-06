Trafik kazasında hayatını kaybeden Hülya, 7 yıl sonra kuzeniyle aynı kaderi yaşadı

İstanbul'da, kaldırımda yürürken bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitiren kabin amiri Fatma Hülya Dobur'un kuzeni de, 7 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirmiş.

İstanbul 'da önceki gün kaldırımda yürüdüğü sırada kontrolden çıkan bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren, kabin amiri Fatma Hülya Dobur memleketi Osmaniye'de dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Dobur'un 7 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitiren üniversite öğrencisi kuzeni Şule Dobur ile aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı.

'Toprağa ben yakışırdım'

6 yıldır THY'de kabin amiri olarak görev yapan Fatma Hülya Dobur'un cenazesi ailesinin yaşadığı Osmaniye'ye götürüldü. 1'i erkek 4 kardeşin en küçüğü olan Fatma Hülya Dobur'un cenazesi toprağa verilmek üzere konvoy eşliğinde annesinin köyü Sakarcalık'a götürüldü. Kızını kaybeden Nezihat Dobur, "Topraklar seni aldı kuzum. Güle güle. Ama o toprağa ben yakışırdım kızım. Oraya beni koyun" diyerek gözyaşı dökerken, emekli öğretmen baba İbrahim Dobur ise "Şoförün hatası varsa cezasını çeksin. Şu an başka bir şey diyemeyeceğim" diye isyan etti. Fatma Hülya Dobur'un 7 yıl önce Ankara'ya giderken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren kuzeni Şule Dobur ile aynı kaderi paylaştığı da ortaya çıktı. 7 yıl önce kızını kaybeden öğretmen Ahmet Dobur, ağabeyi İbrahim'e sarılıp "Ağabey aynı kaderi paylaştık. Bu acıya nasıl dayanacağız" diyerek gözyaşı döktü.

Araç aşırı süratliymiş

Bu arada, kazaya ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Evinden yürüyüş için çıkan ve İstanbul Küçükçekmece'de kaldırımda ilerleyen THY kabin amiri Fatma Hülya Dobur'a çarpan otomobilin aşırı süratli olduğu ve kaza sonrası takla attığı görülüyor. Gözaltına alınan otomobilin sürücüsü 28 yaşındaki Zafer Tunç ifadesinin ardından savcılığa sevk edildi.

Kuzenine tren çarpmış

Kazada hayatını kaybeden Fatma Hülya Dobur'un amcası Ahmet Dobur'un kızı 19 yaşındaki Şule Dobur'un, 2008 yılı ekim ayında Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu 2. sınıf öğrencisi iken Çankırı'da hemzemin geçitten geçmek istediği sırada yük treninin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.