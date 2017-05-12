Trafik kazasında hayatını kaybeden Başsavcı Alper, 15 Temmuz gecesi çocuklarına ne demişti?

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkenin ilk askeri darbe iddianamesini hazırlayan ve 'FETÖ' soruşturmalarında etkin bir isim olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in yerel gazeteye verdiği söyleşi hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından tekrar gündeme geldi. Gazeteye, 15 Temmuz gecesi çocuklarına söylediklerini anlatan Alper'in ifadesi şöyle:

"Ben bugüne kadar hep helal lokma yedim ve size de helal lokma yedirdim. Devletin okullarında okudum. Ülkeme karşı sevgi ve saygımı hiç kaybetmedim. Şimdi ben gideceğim, geri dönmeyebilirim. Geri dönmediğim zaman anneniz size sahip çıkar. Annenize bir şey olursa anneannenize ya da babaannenize gidin. Bankamatik kartımı bıraktım, içinde maaşımdan arta kalan miktar olduğunu söyledim. 15 bin lira kadar para olan banka hesap cüzdanını da verip bununla da hayatınızı devam ettirirsiniz. 10 yıl, 20 yıl, belki 30 yıl sonra babanızın cenazesini alıp Demokrasi Şehitliğine defnederler. Korkmayın, babanızdan asla utanmayın."

Kaza, 10 Mayıs Çarşamba günü sabah saatlerinde Denizli-İzmir yolu Bozburun mevkiinde meydana geldi. Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, şoförü Muzaffer Akşehirli ile bir koruma polisin içinde bulunduğu makam aracı, Uğur T.'nin kullandığı 64 DL 821 plakalı kamyon ile çarpıştı. Makam aracının hurdaya döndüğü kazada Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli hayatını kaybetti. Ağır yaralanan koruma polisi ise Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kazada olay yerinden kaçan kamyon şoförü teslim oldu. Alkol muayenesi yapılan şüphelinin ifadesi alındı.

Kaza yerine gelen Denizli Valisi, olay yerinde incelemelerde bulunarak kazayla ilgili bilgiler alırken, kazada yaşamını yitiren başsavcı ve şoförünün cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in, darbe girişimini duyar duymaz Denizli’deki emir komutayı üstlenen Tugay Komutanı için tutuklama kararı verdiği ve çok sayıda 'FETÖ' operasyonuyla ilgili dosyaya baktığı öğrenildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförünün hayatını kaybettiği kazada kamyon şoförü Uğur T.’nin ehliyetine bir süre önce alkollü araç kullanmaktan 2019 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı.

Validen açıklama

Denizli Valiliği, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin öldüğü trafik kazasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Kazanın saat 08.30'da Bozburun Mahallesi Salihağa Kavşağı'nda meydana geldiği belirtilen açıklamada, "Kazada Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve makam aracı sürücüsü Muzaffer Akşehirli, olay yerinde şehit oldu, koruma polis memuru Ramazan Uğur ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın, kavşağa yaklaşan kamyonun 'Dur' levhasına riayet etmeyerek, yola çıkması neticesi meydana geldiği anlaşılmıştır" dendi.



Kazadan sonra kamyon şoförü Uğur Tufan'ın gözaltına alındığı ve soruşturma başlatıldığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi: "Kıymetli bir devlet adamını ve değerli bir hukuk insanını elim bir kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Milletimizin, Denizli'mizin ve yargı camiasının başı sağolsun. Kazada şehit olan Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'ye Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm yargı mensuplarına başsağlığı, ağır yaralanan koruma polis memuru Ramazan Uğur'a ise acil şifalar dileriz."

Dur levhasına uymamış

Kazaya neden olan kamyon şoförünün ehliyetine alkollü araç kullanmaktan el konulduğunun belirlendiğini belirten Vali Altıparmak, "Kazaya karışan kamyonun şoförü maalesef 'dur' yazılı levhaya uymadan tali yoldan çıkıp, başsavcımızın aracına çarptı. Bu kaza sonrası kamyon şoförü olay yerini terk etmiş. Güvenlik güçleri kendisini buldu. Maalesef ehliyeti dahi yok. Alkolden ehliyetine iki yıl el konulmuş, 2019'a kadar. Böyle bir kazayı bize yaşattı, bu üzüntüyü aileye yaşattı. Hepimizin başı sağolsun" dedi.

15 Temmuz "vasiyeti"

15 Temmuz darbe girişimini önleyen önemli isimlerden olan ve Denizli’de bu sabah geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in çocuklarına "vasiyeti" tekrar gündeme geldi.

"Babanızdan asla utanmayın"

Başsavcı Mustafa Alper, Denizli’de yerel yayın yapan gazeteci Engil Ünal’a verdiği röportajda darbe gecesi çocuklarıyla vedalaşmasını şu sözlerle anlatmıştı:

"Ben bugüne kadar hep helal lokma yedim ve size de helal lokma yedirdim. Devletin okullarında okudum. Ülkeme karşı sevgi ve saygımı hiç kaybetmedim. Şimdi ben gideceğim, geri dönmeyebilirim. Geri dönmediğim zaman anneniz size sahip çıkar. Annenize bir şey olursa anneannenize ya da babaannenize gidin. Bankamatik kartımı bıraktım, içinde maaşımdan arta kalan miktar olduğunu söyledim. 15 bin lira kadar para olan banka hesap cüzdanını da verip bununla da hayatınızı devam ettirirsiniz. Anneanneniz ve babaanneniz size sahip çıkacaktır. Bunlar gelir geçer. 10 yıl, 20 yıl, belki 30 yıl sonra babanızın cenazesini alıp Demokrasi Şehitliğine defnederler. Korkmayın, babanızdan asla utanmayın."

Mustafa Alper kimdir?

1969 yılında Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde doğan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, sırasıyla; Cumhuriyet İlkokulu, Kavaklıdere Ortaokulu, 60.Yıl S.M.Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştu. Aynı üniversitede Avrupa Birliği Hukuku uzmanlığı ve yüksek lisans derecesi alan Alper, İzmir'de öğretim görevliliği ile avukatlık yapmış, askerliğini de İzmir'de tamamlamıştı. 1995 yılında Ankara Hâkim/Savcı adayı olarak mesleğe katılan Alper, stajının akabinde Konya/Ereğli, Muş/Varto, Afyonkarahisar/Dazkırı, Çanakkale Cumhuriyet Savcılıkları; İskenderun, Van Cumhuriyet Başsavcılıkları, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunmuştu.

İngilizce bilen, hakim Hatıran Alper ile evli ve 2 çocuk babası Başsavcı Mustafa Alper 13 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu.