-TRAFİK KAZASINDA 5 ASKER YARALANDI MALATYA (A.A) - 25.03.2011 - Malatya'da askeri aracın kamyonla çarpışması sonucu 5 asker yaralandı. Malatya'dan Sultansuyu Tarım İşletmeleri Müdürülüğü'ne seyir halinde olan Metin Temel yönetimindeki 44 ND 635 plakalı kamyon, Akçadağ yakınlarında, karşı yönden gelen Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığına ait 744128 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Hasan Şahingöz ile er Anıl Yalman İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine, diğer yaralı erler Halil İbrahim Türker Beydağı Devlet Hastanesine, Ramiz Aydot ve Ahmet Ali Karaçayır ise Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.