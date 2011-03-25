T24 LogoT24 Logo
Gündem

TRAFİK KAZASINDA 5 ASKER YARALANDI MALATYA (A.A)

25 Mart 2011 13:05

-TRAFİK KAZASINDA 5 ASKER YARALANDI MALATYA (A.A) - 25.03.2011 - Malatya'da askeri aracın kamyonla çarpışması sonucu 5 asker yaralandı. Malatya'dan Sultansuyu Tarım İşletmeleri Müdürülüğü'ne seyir halinde olan Metin Temel yönetimindeki 44 ND 635 plakalı kamyon, Akçadağ yakınlarında, karşı yönden gelen Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığına ait 744128 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Hasan Şahingöz ile er Anıl Yalman İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine, diğer yaralı erler Halil İbrahim Türker Beydağı Devlet Hastanesine, Ramiz Aydot ve Ahmet Ali Karaçayır ise Akçadağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonun sürücüsü gözaltına alındı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24