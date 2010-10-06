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TRAFİK KAZASINDA 36 TARIM İŞÇİSİ YARALANDI YAVUZELİ (A.A)

06 Ekim 2010 14:01

-TRAFİK KAZASINDA 36 TARIM İŞÇİSİ YARALANDI YAVUZELİ (A.A) - 06.10.2010 - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 36 kişi yaralandı. Gaziantep-Adıyaman karayolunun 42. kilometresi Karadağ mevkisinde, Mehmet Ateş'in kullandığı 27 TR 621 plakalı kamyon devrildi. Kazada, 36 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar'dan 22'si Yavuzeli Sağlık Ocağı'na, 14'ü ise Gaziantep'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yavuzeli Sağlık Ocağı'na götürülen işçilerin hafif yaralandığı ve tedavilerinin ayakta yapıldığı bildirildi. Tarım işçilerinin, Gaziantep'ten Araban'a pamuk toplamak için gittiği öğrenildi.

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