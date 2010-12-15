-TRAFİK KAZASINDA 2 POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ ADANA (A.A) - 15.12.2010 - Adana'daki trafik kazasında 2 polis memuru öldü. Alınan bilgiye göre, Mavi Bulvar'dan Mücahitler Caddesi'ne giden, Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Özder'in (37) kullandığı 01 UM 074 plakalı özel otomobil, Fatih Metro İstasyonu yaya alt geçidinin girişindeki merdivenlerden yuvarlandı. İsmail Özder ile yanında bulunan Bağlar Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Emre Gildir (27) yaralandı. Özder, Çukurova Devlet Hastanesine, Gildir ise Adana Numune Hastanesine kaldırıldı. İki polis memuru, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.