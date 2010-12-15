T24 LogoT24 Logo
Gündem

TRAFİK KAZASINDA 2 POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ ADANA (A.A)

15 Aralık 2010 11:51

-TRAFİK KAZASINDA 2 POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ ADANA (A.A) - 15.12.2010 - Adana'daki trafik kazasında 2 polis memuru öldü. Alınan bilgiye göre, Mavi Bulvar'dan Mücahitler Caddesi'ne giden, Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İsmail Özder'in (37) kullandığı 01 UM 074 plakalı özel otomobil, Fatih Metro İstasyonu yaya alt geçidinin girişindeki merdivenlerden yuvarlandı. İsmail Özder ile yanında bulunan Bağlar Polis Merkezi'nde görevli polis memuru Emre Gildir (27) yaralandı. Özder, Çukurova Devlet Hastanesine, Gildir ise Adana Numune Hastanesine kaldırıldı.  İki polis memuru, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24