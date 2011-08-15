-Trafik kazasında 2 kişi yanarak öldü KIRKLARELİ (A.A) - 15.08.2011 - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, alev alan otomobilde 2 kişi yanarak yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, D-100 Karayolunda Lüleburgaz ilçesinden Çorlu istikametine giden Gökhan Ekşioğlu'nun kullandığı 59 ND 703 plakalı otomobil, Büyükkarıştıran beldesi Trakya Döküm Farikası yakınlarında henüz sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen karşı yönden gelen 60 DH 927 plakalı otomobille çarpıştı. Çapmanın etkisiyle karşı şeride devrilen 60 DH 927 plakalı otomobil, alev alarak yanmaya başladı. Bağrış sesleri ve alevleri gören olay yerinin yakınlarındaki Büyükkarıştıran Jandarma Karakolu ekipleri, kısa sürede itfaiye ekipleriyle kaza yerine gitti. Müdahalelere rağmen 60 DH 927 plakalı otomobildeki İ.T ve henüz kimliği tespit edilemeyen 1 kişi yanarak can verdi. Kazada yaralanan diğer otomobilin sürücüsü Gökhan Ekşioğlu, aynı araçta bulunan eşi Gül Ekşioğlu, kız kardeşi Selime İnce, yeğenleri Betül ve Egemen İnce ile Erdost Topçu, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobilde yananların cesetleri ise olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinden sonra Lüleburgaz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Bu arada Lüleburgaz Kaymakamı Cemalettin Yılmaz da olay yerine giderek ilgililerden bilgi aldı. -Panelvan otomobille çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı Edinilen bilgiye göre, Adapazarı'ndan Düzce önüne giden Yaşar Toprak (55) yönetimindeki 54 HD 861 plakalı panelvan, Küçük Esence sapağında, yolda manevra yapan Mahmut Aksarı'nın kullandığı 54 ES 247 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürüklenerek şarampole devrildi. Hurda haline gelen otomobilde sıkışan sürücü Aksarı ve yanında bulunan Ahmet Gündoğdu olay yerinde hayatını kaybetti. Aksarı ve Gündoğdu'nun cesetleri Sakarya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan panelvan sürücüsü Toprak ile aynı araçta bulunan Şerife, Esen, Öznur ve Özlem Toprak, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Toyotasa Acil Yardım Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Diğer yandan, olay yerine gelen Aksarı ve Gündoğdu'nun yakınları sinir krizleri geçirdi.