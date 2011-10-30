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Trafik kazasında 2 astsubay öldü KIZILTEPE (A.A)

30 Ekim 2011 15:30

-Trafik kazasında 2 astsubay öldü KIZILTEPE (A.A) - 30.10.2011 - Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki trafik kazasında 2 astsubay hayatını kaybetti. Kızıltepe-Mardin karayolunun 5. kilometresindeki Seren Kışlası'nın önünde yolun karşısına geçmeye çalışan astsubaylar Murat Taşkın (21) ile Oğuzhan Altutaş'a (27) plakası ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen kamyon çarptı. Murat Taşkın kaza yerinde, Oğuzhan Altutaş ise Kızıltepe Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

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