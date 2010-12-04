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TRAFİK KAZASINDA 2 ASKER YARALI BAŞKALE (A.A)

04 Aralık 2010 13:45

-TRAFİK KAZASINDA 2 ASKER YARALI BAŞKALE (A.A) - 04.12.2010 - Van'ın Başkale ilçesinde freni arızalanan askeri aracın Başkale-Van karayolundaki bir kamyona çarpması sonucu 2 asker yaralandı. 4. Hudut Tabur Komutanlığına ait askeri araç, ilçe merkezine gittiği esnada freni arızalandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tali yoldan Başkale-Van karayoluna çıkan araç, yoldan geçen 65 EH 365 plakalı tuğla yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan 2 asker, emniyet, jandarma, belediye ekipleri ile çevredeki vatandaşların yarım saat süren kurtarma çalışması sonucu araçtan çıkartıldı. Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan iki yaralı, müdahalenin ardından hayati tehlike kaydıyla helikopter ile Van'a sevk edildi.  Kaza nedeniyle Van-Hakkari karayolu bir süre ulaşıma kapandı.

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