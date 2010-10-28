-TRAFİK KAZASINA ''REKOR'' CEZA ANTALYA (A.A) - 28.10.2010 - Antalya'da geçen yıl ocak ayında üç kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sürücü, Yargıtay'ın ceza artırımını öngören bozma kararı doğrultusunda 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kullandığı otomobilin Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda 31 Ocak 2009'da çarptığı yayalardan üçünün ölümüne neden olmasıyla ilgili davanın 11 Haziran 2010 tarihindeki duruşmasında, ''taksirle ölüme sebebiyet verme'' suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan sanık Gökhan Onur hakkındaki ceza, Yargıtay tarafından bozuldu. Yargıtay, sanığın alkollü araç kullanması ve kusur durumu nedeniyle cezada ''bilinçli taksir'' unsurunun uygulanmasına hükmederek davanın yeniden görülmesini istedi. Bunun üzerine dava Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görüldü. Davut Yıldırım (52) ile yeğenleri Ahmet Güner (16) ve Birol Muhammet Paçacı'nın (12) ölümü, Ata Ekiz (23), Mehmet Ali Suay (25) ve otomobilde bulunan Feyzi Başaran (22) ile sürücü Gökhan Onur'un yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili duruşmaya tutuklu sanık Gökhan Onur ile ölen kişilerin yakınları, kazada yaralananlar ve avukatlar katıldı. Mahkeme Başkanı Süleyman Teke, Yargıtay'ın bozma kararına okuyarak, sanık ile ölen kişilerin yakınlarına söz verdi. Davut Yıldırım, Ahmet Güner ve Birol Muhammet Paçacı'nın yakınları, sanığın en üst sınırdan cezalandırılması taleplerini yinelediler. Sanık Gökhan Onur da ölenlere rahmet ve ailelerine başsağlığı dileklerini yineleyerek, böyle bir kazaya sebep olduğu için çok üzgün olduğunu anlattı. Kazanın sollama yaptığı sırada bir aracın kendisini sıkıştırması sonucu meydana geldiğini savunan Onur, ön camının da patlaması sonucu şoka girdiğini ve refüje çıktığını anlattı. Onur'un avukatı Barış Karabacak da kazanın oluş şeklinde sanığın bilinçli taksirin bulunmadığını, çarpma anında kontrolün kaybedilmesi halinde de alkolden bahsedilemeyeceğini savunarak, mahkemenin daha önceki kararına uygun karar vermesini talep etti. -18 YIL 9 AY HAPİS CEZASI- Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, sanığın alkollü araç kullanması, aşırı hız yapması gibi bir çok nedenle bilinçli taksiri içeren davranışlarla tam kusurlu olarak kazaya neden olduğunu belirterek, sanığın ''bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve birden fazla kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek'' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme Başkanı Süleyman Teke, ifadelerin ve taleplerinin dinlenmesinin ardından heyetin oy birliği ile alınan kararı açıkladı. Teke, sanık Gökhan Onur'un alkollü, hız sınırının çok üzerinde seyrederken sollama yaptığını ve direksiyon hakimiyetini kaybederek, refüjde bulunan kalabalığa çarptığını belirterek, Onur'un bu nedenle birden fazla ölüm ve birden fazla yaralamaya tam kusurlu olarak sebebiyet verdiğini bildirdi. Teke, sanığın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, Gökhan Onur'un bu eylemi bilinçli taksir altında gerçekleştirdiğinin anlaşılmasıyla da cezada artırım yapılarak 22 yıl 6 ay hapis cezasına cezalandırıldığını belirtti. Hakim Teke, duruşmalardaki iyi halinin lehine indirim sebebi sayılması ile sanığın sonuçta 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. -''REKOR CEZA'' Ailelerin avukatı Yaşar Yavuzyılmaz duruşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Yargıtay'ın kendi talepleri doğrultusunda bilinçli taksir uygulanması konusunda bozma kararı verdiğini, mahkemenin de bozma kararına uyduğunu söyledi. Yavuzyılmaz, ''Bu karar, Türkiye'de trafik kazalarında verilebilecek en üst sınırdaki cezalardan biridir. Rekor cezadır. Sanığın neden olduğu kazada bilinç taksir unsuru açıktır. Mahkeme de buna uygun ceza vermiştir'' dedi.