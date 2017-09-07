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Trafik kazası sonucu gittiği hastanede kafasından mermi çekirdeği çıktı

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

07 Eylül 2017 18:51

İddiaya göre 18 yaşındaki Ertuğrul Kendir, motosikletle geçirdiği trafik kazası sonucu yaralı olarak Dr. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırılarak Acil Serviste tedavi altına alındı. Daha sonra Kendir’in çekilen tomografisinde kafasında mermi çekirdeği tespit edilmesinin ardından durum Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirildi.

Kafasından vurulunca kaza yapmış

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olay yerinde araştırma yaparak, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Kafasında mermi çekirdeği bulunan Ertuğrul Kendir ile bir şahsın trafikte tartıştığı, daha sonra ise tabancasını çıkaran ve isminin M.K. (19) olduğu öğrenilen şahsın Kendir’e ateş ettiği ortaya çıktı. Kaçmaya çalışırken kafasından vurulan Kendir’in ise seyir halindeki başka bir araca çarptığı öğrenildi.

Operasyonla yakalandı

Cinayet Büro Amirliği ekipleri fiziki takip sonucu adresini öğrendikleri M.K. isimli şahsı evine düzenledikleri operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan arama sonucu suç aleti de ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan M.K. suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemleri biten şahıs adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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