-TRAFİK KAZASI SONRASI KAVGA: 1 ÖLÜ VAN (A.A) - 15.09.2010 - Van'da iki aracın karıştığı trafik kazasının ardından çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 ET 475 plakalı otomobil, Meteoroloji Caddesi'nde seyreden Cahit Erginbaş (43) yönetimindeki 65 AH 147 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından arkadan çarpan araçtan inen ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi, sürücü Erginbaş ile araçta bulunan oğlu Raif Erginbaş (23) ve arkadaşı Mehmet Şirin Tok (45) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine, Cahit Erginbaş ile Raif Erginbaş ve Mehmet Şirin Tok bıçak darbeleriyle ve vücutlarına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırganlar, olayın ardından araçlarını bırakarak, kayıplara karıştı. Çevredekilerin polise bildirmesinin ardından olay yerine gelen güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, yaralıları, ilk müdahalenin ardından ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan Cahit Erginbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Doktorlar, hastaneye geldiğinde yaşam fonksiyonlarını yitiren Cahit Erginbaş'ın, vücudunun çeşitli yerlerinde 10 bıçak darbesi ve kurşun yarası bulunduğunu, yaralılar Tok ve Erginbaş'ın ise gerekli müdahalenin ardından müşahede altında tutulduğunu bildirdi. Olay yerindeki iki araçta inceleme başlatan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kayıplara karışan saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı. Polis, yaralıların tedavi gördüğü hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.