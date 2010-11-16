-TRAFİK KAZASI AYNI AİLEDEN 4 KİŞİYİ YOK ETTİ BATMAN (A.A) - 16.11.2010 - Batman'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü. Bayram tatili için İstanbul'dan Batman'a gelen Burhan Tekin yönetimindeki 34 YR 2956 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle Batman'a 2 kilometre kala karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği açıklanmayan 27 DF 461 plakalı tır ile çarpıştı. Kazanın ardından şarampole yuvarlanan araçta bulunan sürücü Tekin ile Müzeyyen Tekin (45), Ferhat Tekin (9) ve 3 aylık Mustafa Baran Tekin yaşamını yitirdi. Edip Tekin (19) ise ağır yaralandı. Yaralı Tekin, Batman Bölge Hastanesinde tedavi altına alındı.