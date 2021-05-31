Trafik kazalarında hiç kusuru olmayan araç sahiplerinin sigortacılardan aldığı değer kaybı tazminatı aşağı çekiliyor

AKP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda geri çekilen zorunlu trafik sigortasıyla ilgili düzenlemeyi bu sefer de TBMM Adalet Komisyonu'ndaki yasa teklifine ekledi. Teklifle, trafik kazalarında hiç kusuru olmayan araç sahiplerinin sigortacılardan aldığı değer kaybı tazminatı aşağı çekilecek. Teklif TBMM Genel Kurulundan geçip yasalaşırsa hiç kusuru olmadığı halde kaza yüzünden aracının satış değeri düşen milyonlarca vatandaş sigorta şirketlerinden ya hiç tazminat alamayacak ya da eksik alacak.

Sözcü'den Erdoğan Süzer imzalı habere göre, Komisyonda İcra ve İflas Kanun teklifine eklenen maddeyle, trafik kazalarında kusuru olmayan araç sahiplerine ödenecek ‘değer kaybı tazminatı' hesabına ‘kullanılmışlık düzeyi' ifadesi monte edildi. Mevcut sistemde aracınıza arkadan başka bir araç çarptığında, siz kusursuz olduğunuz için karşı tarafın zorunlu trafik sigortası tamir masraflarınızı karşıladığı gibi bir de aracınızın kaza yüzünden uğradığı değer kaybını ödüyor. Bu değer kaybı mevcut düzenlemede aracınızın ikinci el değerindeki düşüşe göre hesaplanıyor. Örneğin kaza öncesinde piyasa değeri 100 bin lira olan bir araç, kaza sonrası boya veya değişen parçalar nedeniyle 92 bin liralık değere düşmüşse 8 bin liralık kaybın tamamı araç sahibine ödeniyor. Aracın eski ya da yeni olduğuna bakılmıyor.

8 bin liralık kayba uğrayan araç sahibi, örneğin 2 bin lira tazminat alabilecek

Ancak ‘kullanılmışlık düzeyi' ifadesi eklendiğinde aracın yaşı ve kilometresi de hesaba dahil olacak ve bu sefer kusuru olmayan araç sahibi 8 bin liralık kayba uğradığı halde örneğin 2 bin lira tazminat alabilecek. Kilometresi 165 bini aşan yüksek kilometreli araç sahiplerine ise bir kuruş bile ödenmeyebilecek. Anayasa Mahkemesi, vatandaşın mağduriyeti nedeniyle bu hesabı iptal etmişti.

Dükkânına araç giren esnaf iş yapamadığı dönemin parasını sigortacılardan alamayacak

Öte yandan yeni düzenlemeyle manav, kasap, bakkal dükkânına kazaen araç giren esnaf da tadilat yüzünden iş yapamadığı dönemin parasını sigortacılardan alamayacak. Aynı şekilde hiç kusuru olmadığı halde taksici, dolmuşçu, otobüsçü, kamyoncu esnafı da kaza yüzünden uğradığı iş ve kazanç kaybını sigorta şirketinden isteyemeyecek. AKP'li vekillerin bu düzenlemeyle sigortacılara imtiyaz sağlamak istediği ve bir anlamda kapitülasyonların önünü açmış olacağı TBMM görüşmelerinde ifade edildi.