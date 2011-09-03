-Trafik kazalarında bir haftalık bilanço ANKARA (A.A) - 03.09.2011 - Tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin sekizinci gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 12 kişi öldü, 160 kişi yaralandı. AA muhabirlerinin derlediği bilgilere göre, bugün saat 18.00'a kadar yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında ölen kişi sayısı 12'yi, yaralanan kişi sayısı ise 160'ı buldu. Tatilin başladığı 27 Ağustos gününden bugüne kadar 121 kişi hayatını kaybetti, 820 kişi yaralandı. Trafik kazalarının bilançosu şöyle: ÖLÜ YARALI ---------------------- ----- -------- 27 Ağustos Cumartesi : 15 128 28 Ağustos Pazar : 20 84 29 Ağustos Pazartesi : 23 122 30 Ağustos Salı : 13 62 31 Ağustos Çarşamba : 11 62 01 Eylül Perşembe : 19 116 02 Eylül Cuma : 8 86 03 Eylül Cumartesi : 12 160 (Saat 18.00'a kadar)