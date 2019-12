-Trafik kazalarında bayram bilançosu ANKARA (A.A) - 06.11.2011 - Kurban Bayramı'nın ilk gününde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi öldü, 32 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, saat 17.00 itibariyle meydana gelen trafik kazaları şöyle: Bingöl'den Ankara'ya giden Ali Birbir'in (63) kullandığı 06 RSG 65 plakalı otomobil, Kırıkkale'ye 10 kilometre kala refüje devrildi. Kazada, sürücü Birbir'in eşi Saliha Birbir (64) ile gelini Makbule Birbir (40) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Birbir ve oğlu Mehmet Birbir (39) ile torunları Aslı ve Alp Birbir, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesine Hastanesinde tedavi altına alındı. Denizli'nin Pelitlibağ Mahallesi'nde Mehmet Özdemir (62), 20 S 0677 plakalı otobüsü çalıştırdıktan sonra vitesi boşta bırakarak araçtan indi. İçinde kimsenin bulunmadığı otobüsün hareket ettiğini gören Özdemir, durdurmaya çalıştığı otobüsle elektrik direği arasında sıkışarak can verdi. Şanlıurfa'da Mehmet Ayhan idaresindeki 06 RPH 29 plakalı otomobil, Akçakale-Ceylanpınar karayolunun 10. kilometresindeki Arıcan köyü mevkisinde, karşı yönden gelen Salih Bertan'ın kullandığı 63 NK 629 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Salih Bertan olay yerinde öldü. Diğer aracın sürücüsü Mehmet Ayhan ile Ali, Ayşe, Ahmet, Fevziye, Abdülbaki, Hacer ve Emine Bertan yaralandı. Uşak'ta Mustafa Karapınar (42) yönetimindeki 64 LK 672 plakalı minibüs, Aşağıkaracahisar köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada, minibüste bulunan 9'u çocuk, toplam 14 kişi hafif şekilde yaralandı. Siirt'te, Erdal Nas (28) yönetimindeki 06 VEE 56 plakalı otomobil, kent girişinde Selahattin Çakır (24) yönetimindeki 56 AT 782 plakalı motosiklete çarptıktan sonra devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Çakır, otomobil sürücüsü Nas ve motosiklette bulunan Nurettin Kara (23) yaralandı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde F.K'nin kullandığı 36 SA 088 plakalı otomobil, Yusuf Pamuk (27) idaresindeki 27 F 9293 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, sürücü Yusuf Pamuk ile beraberindeki Hamza Pamuk (30) yaralandı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Hidayet Ü. yönetimindeki 06 AN 829 plakalı motosiklet, Gazigündüz Alp Mahallesi kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan Hidayet Ü, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.