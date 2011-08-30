-Trafik kazalarında 4 günlük bilanço: 71 ölü ANKARA (A.A) - 30.08.2011 - Tüm uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen, 9 günlük tatilin dördüncü gününde de çok sayıda kişi trafik kazaları sonucu hayatını kaybetti. Bugün saat: 18.00'a kadar meydana gelen trafik kazalarında 13 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı. Tatilin ilk günündeki kazalarda 15 kişi ölmüş, 128 kişi yaralanmış, ikinci gününde 20 kişi ölmüş, 84 kişi yaralanmış, üçüncü gününde ise 23 kişi ölmüş, 122 kişi yaralanmıştı. Bayram tatilinin 4 günlük trafik kazaları bilançosu, 71 ölü, 396 yaralı olarak gerçekleşti. Yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.