-Trafik kazalarında 20 kişi öldü ANKARA (A.A) - 28.08.2011 - 9 günlük tatilin ikinci gününde, tüm uyarılara ve alınan tedbirleri rağmen bir çok vatandaşımız, trafik kazaları sonucu, Ramazan Bayramına ulaşamadan hayatını kaybetti. Yurt genelinde, bayram tatilinin ikinci gününde, saat 17.00'a kadar meydana gelen trafik kazalarında 20 kişi öldü, 84 kişi yaralandı. Tatilin ilk gününde de, trafik kazaları sonucu 15 kişi ölmüş, 128 kişi yaralanmıştı. Böylece bayram tatilinin ilk iki gününde toplamda, 35 kişi ölü, 212 kişi yaralandı. Yetkililer, bugün trafik yoğunluğunun biraz daha arttığını, yoğunluk yaşanılan bölgelerde sürücüleri alternatif güzergahlara yönelttiklerini belirterek, vatandaşların trafik kurallarına uymasını istedi.