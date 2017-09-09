"Trafik kazalarına neden olan otobüs firmaları artık deşifre edilecek"

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge, İçişleri Bakanlığı'nın Trafik kazalarında insanların ölmesine neden olan otobüs firmalarının isminin saklamayacağını deşifre edileceğini yazdı.

Fatih Çekirge'nin Hürriyet'te "4 bin 526 Türk bayrağı" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Oh nihayet o karar verildi

Deşifre edilecek.

Defalarca yazdım, her yerde konuştum, televizyonlarda açık açık söyledim.

Ve nihayet İçişleri Bakanlığı çok muhteşem bir karar aldı.

Bundan sonra, trafik kazalarında yüzlerce insanımızın ölmesine neden olan otobüs firmalarının ismi artık saklanmayacak.

Deşifre edilecek.

Düşünün ki bir otobüs firması, şoförlerini 6 saatten fazla çalıştırmıyor. Her araçta iki şoför kullanıyor. Otobüsleri son teknoloji... Trafik kurallarına uyuyor. Ve ona göre pahalı ve eğitilmiş personel çalıştırıyor.

Diğeri, tek şoföre saatlerce yükleniyor. Şoför uykusuz yola çıkıyor. Yardımcı şoför yok.

Araçlar bakımsız.

Ve kaza geliyor...

Şimdi bu iki firmanın farkı ortaya konmasın mı?

Konsun ki, rekabet denilen şeyin de aslı ortaya çıksın.

İlk uygulama Sivas emniyetinden geldi.

Kazaya neden olan otobüs firması deşifre edildi.

Bundan sonra artık biz de yazılarımızda, haberlerimizde bu firmaları deşifre etmeliyiz...

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