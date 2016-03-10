Trafik kazaları ve ölümlerle gündeme gelen Bağdat Caddesi'nde neler oluyor?

Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan, Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki emniyet şeridi ve yaya geçitlerinin 'motosikletlilerin' istilası altında olduğunu söyledi. Boğazlıyan, son zamanlarda 'aşırı hız' nedeniyle trafik kazaları ve ölümlerle gündeme gelen cadde için "Yasak-kural tanımayan motosikletliler, hem otobüse binmeye çalışan yayaları tehdit ediyor hem de kendi canlarını tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı. Başta kurye motorları olmak üzere birçok motosikletlinin emniyet şeridinde "cirit attığını" söyleyen Boğazlıyan, "Hem acil durumlarda kullanılması gereken emniyet şeridini işgal ediyorlar, hem otobüs ve minibüse binmeye çalışan yayaları tehdit ediyorlar, üstüne bir de kendi canlarını tehlikeye atıyorlar. Yol kenarında toplu taşıma aracına binmek için bekleyen vatandaşların arasına dalıp felakete davetiye çıkardıkları gibi kendileri de her an feci bir kazaya kurban gidebilir" diye yazdı.

Esra Boğazlıyan'ın "Bağdat Caddesi’nde ölümüne sürüş" başlığıyla yayımlanan (10 Mart 2016) yazısı şöyle:

Kadıköy Bağdat Caddesi’nde emniyet şeridi ve yaya geçitleri motosikletlilerin istilası altında. Yasak-kural tanımayan motosikletliler, hem otobüse binmeye çalışan yayaları tehdit ediyor hem de kendi canlarını tehlikeye atıyor...

İstanbul trafiğinin önemli sorunlarından biri de motosikletler... Araçların arasında slalom yapan, kaldırıma çıkan, yaya geçitlerinden karşıya geçen, emniyet şeridinden süratle geçen motosikletler... Bu motosiklet terörüne dair onlarca haber okudunuz, birbirinden çarpıcı fotoğrafları gördünüz şimdiye kadar bu sütunlarda. En son Kadıköy Bağdat Caddesi’nde kaldırımların nasıl da motor parkına çevrildiğini göstermiştim hatırlarsanız.

Ne işiniz var orada

Restoranların paket servisi yapan motosikletleri yaya yollarına park edilmiş, yayalara kıpırdayacak yer bırakılmamıştı. Haberimizin ardından emniyet yetkilileri hemen söz konusu bölgelerde denetim yaptı ve motosikletler kaldırımlardan kaldırıldı. Peki dert bitti mi? Ne gezer! Evet, Kadıköy’de belki motosikletliler artık kaldırımları eskisi gibi istila edemiyor ama yol işgaline devam ediyorlar. Bakın yukarıdaki kareler önceki gün Bağdat Caddesi’nde çekildi. Başta kurye motorları olmak üzere birçok motosikletli emniyet şeridinde cirit atıyor. Hem acil durumlarda kullanılması gereken emniyet şeridini işgal ediyorlar, hem otobüs ve minibüse binmeye çalışan yayaları tehdit ediyorlar, üstüne bir de kendi canlarını tehlikeye atıyorlar. Yol kenarında toplu taşıma aracına binmek için bekleyen vatandaşların arasına dalıp felakete davetiye çıkardıkları gibi kendileri de her an feci bir kazaya kurban gidebilir.

Can vermişti

Hatırlayın geçen aylarda bir motosiklet sürücüsü emniyet şeridinden geçerken taksinin açılan kapısına çarparak can vermişti. Böyle bir felaketin tekrarlanmaması için İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin acilen harekete geçmesi gerekiyor. Tabii burada motosiklet kulüplerine de büyük iş düşüyor. Üyelerini uyarmak ve eğitmek de onların boynunun borcu...

Asansörde engelliye yer vermeyen zihniyete pes!

Metrobüs istasyonlarında sözde asansörler var ama engelliler bu asansörleri doğru düzgün kullanamıyor. Zira engelsizlerden fırsat bulamıyorlar... İşte bir örnek... Dün İHA’nın geçtiği haber duyarsızlığın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Bahçelievler Metrobüs Durağı’nda 8 kişilik asansöre 10 kişi binen vatandaşlar, asansörün bozulmasına neden oluyor. Asansörde mahsur kalanlar, itfaiye tarafından kurtarılıyor. Ardından da asansör tamire alınıyor. Tekrar çalışmaya başladıktan sonra ise yeniden engelsizlerin işgaline uğruyor. Öyle ki onlarca kişi asansöre hücum ediyor. Bu sırada asansöre binmeye çalışan engelli bir vatandaşı ise kimse umursamıyor. Kalabalık nedeniyle asansöre binemeyen koltuk değnekli vatandaş, dakikalarca beklemek zorunda kalıyor. Buna ‘pes’ demekten başka ne denir?