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Trafik kazaları tatilde 144 can aldı ANKARA (A.A)

05 Eylül 2011 19:55

-Trafik kazaları tatilde 144 can aldı ANKARA (A.A) - 05.09.2011 - Emniyet Genel Müdürlüğü, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince meydana gelen trafik kazalarında 144 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 491 kişinin de yaralandığını bildirdi. Emniyet Genel Müdürlüğü Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 27 Ağustos-4 Eylül 2011 tarihleri arasındaki 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince ülke genelinde meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına ve sonuçlarına yer verildi.  Buna göre, tatil süresince meydana gelen kazalardan ölümle sonuçlanan 109'unda 144 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 897 kazada ise 6 bin 491 kişi yaralandı.

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