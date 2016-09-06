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Dünya

Trafik kazaları azalsın diye soyundular ve...

Polis raporlarına göre, üstsüz kadınlardan dolayı dikkati dağılarak kaza yapan hiçbir sürücü olmadı

06 Eylül 2016 17:42

Rusya’da yol güvenliğini sağlamak amacıyla ilginç bir kampanya düzenleniyor. Ülkede tartışmaya neden olan gösteri, amacına ulaşarak trafik kazalarının azalmasına neden oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre; yol güvenliği kampanyasının göstericilerinden bir kadın bu durumu, “Aşırı hız yapan sürücüler çoğunlukla erkeklerden oluşuyor. Yolda duran gösterici kadınlar sayesinde arabalarını yavaşlatarak kurallara uymalarını sağladık” diye ifade etti.

İlk olarak 2013'te, yılda 30 bin olan trafik kazası ölümlerini azaltmak için gündeme gelen kampanya ulusal tartışmaya neden olmuştu. Kampanyayı izleyen yaşlı yayalar ise bu uygulamadan oldukça memnun olduklarını ifade etti.

Polis raporlarına göre, üstsüz kadınlardan dolayı dikkati dağılarak kaza yapan hiçbir sürücü olmadı. Rusya'daki bu ilginç kampanyayı yorumlayan Türk sosyal medya kullanıcıları, Türkiye'de bu tip bir uygulamanın erkek sürücülerin daha fazla dikkatini dağıtacağı ve kaza ihtimalinin artacağı yönünde görüş bildirdi.

 

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