-TRAFİK KAZALARI: 3 ÖLÜ, 4 YARALI ANKARA (A.A) - 01.08.2010 - Yurdun çeşitli yerlerindeki trafik kazalarında 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Aksaray'da, İlhan Hakan idaresindeki AQ-371-ZR yabancı plakalı otomobil, Karayolları 38. Şube Müdürlüğü yakınlarında, karşı yönden gelen Sabit Çil (19) yönetimindeki 34 GD 3606 plakalı otomobille çarpıştı. Yabancı plakalı otomobilde bulunan Umut Tecer (26) kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler Hakan ve Çil yaralandı. Aksaray Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kocaeli'de, D-100 karayolu Mehmetalipaşa Mahallesi mevkisinde, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Hüseyin Karadavut'a (55) çarptı. Karadavut, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Çardak köyünde, Ahmet Sağlam (29) yönetimindeki 61 EC 086 plakalı otomobil, yaklaşık 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Sağlam, kaza yerinde hayatını kaybetti. Konya'nın Karapınar ilçesinde, Cihanbir Akbaba (62) idaresindeki otomobil, Konya Caddesi Dörtyol Kavşağı'nda, Cemal Yaman (26) yönetimindeki 70 FH 386 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücü Akbaba ile yanındaki Mehmet Gürbüz (43) yaralandı. Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.