-Trafik kazaları 11. sırada TBMM (A.A) - 10.10.2011 - Dünyada meydana gelen ölümlerin yüzde 2.1 trafik kazalarından kaynaklanıyor. Her yıl 1 milyon 200 bin kişinin yaşamını yitirdiği trafik kazaları, ölüm nedenleri arasında 11. sırada yer alıyor. TBMM Araştırma Merkezi, ABD, İngiltere ve Türkiye'de alkollü sürücülerin neden olduğu trafik kazaları ve alkollü genç sürücülerin bu kazalardaki payına ilişkin araştırma yaptı. Araştırmada, dünyada her yıl ortalama 1 milyon 200 bin kişi trafik kazaları nedeniyle yaşamını yitirdiği, trafik kazaları risk faktörleri içinde en önemlilerinden birinin alkollü araç kullanımının oluşturduğu ifade edildi. TBMM'nin araştırmasında, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Bankasınca ortak hazırlanan ''Trafik Kazalarının Önlenmesine İlişkin Dünya Raporu''na da yer verildi. Buna göre, dünyada karayolu trafik kazaları, her yıl ortalama 1 milyon 200 bin kişinin, her gün ise 3 bin 242 kişinin ölümüne, 20–50 milyon kişinin yaralanmasına ya da sakat kalmasına yol açıyor. Karayolu trafik kazaları, tüm dünyada meydana gelen ölümlerin tek başına yüzde 2.1'ine yol açıyor ve ölüm nedenleri arasında 11. sırada geliyor. Türkiye'de ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası 2000 yılında 75 bin 991'ken, 2008 yılında 104 bin 212'ye çıktı. Araştırmaya göre, Türkiye'de trafik kazalarında, her yıl ortalama 4 bin kişi hayatını kaybediyor. Türkiye'de 2008 yılında gerçekleşen ölümlü-yaralanmalı kazada, sürücülerin 5 bin 544'ü alkollü olarak kaza yaptı, bu sayının toplam içindeki payı yüzde 4. Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının başlıca nedenleri arasında, taşıt ve trafik koşulları, çevre koşulları ve sürücülerin davranışları etkili oluyor. Kaza nedenleri arasında alkollü araç kullanımı önemli bir yer tutuyor. -ABD- ABD Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, ABD'de 2009'da her 48 dakikada bir alkole dayalı ölümlü trafik kazası gerçekleşti, 10 bin 839 kişi yaşamını kaybetti. Bu sayı, ABD'de karayolları trafik kazasında hayatını kaybeden toplam 33 bin 808 kişinin yüzde 32'sini oluşturuyor. Bu da trafik kazalarında her 3 kişiden 1'inin alkolün neden olduğu kazalarda kaybedildiği anlamını taşıyor. 2007, 2008 ve 2009 yıllarında alkolden kaynaklanan trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin toplam trafik kazalarında hayatını kaybedenler içindeki payı ortalama yüzde 16. ABD'de genç sürücülerin yaptığı trafik kazalarında ortaya çıkan ölümler, ülkede gerçekleşen trafik kazalarında meydana gelen ölümlerin 5'te 1'i. Ölümlü trafik kazalarına karışan alkollü sürücüler içinde en yüksek oranı 21-24 yaş grubu oluşturuyor. 2009 yılında, bu yaş grubunda yasal sınır üzerinde alkol alıp ölümlü kazaya neden olanların oranı yüzde 35. Bu kazalar en çok motosiklet kullanılarak meydana geldi. Ölümlü kaza oranının diğer yaş gruplarına göre dağılımı ise 25-34 yaş grubu için yüzde 32, 35-44 yaş grubu için yüzde 26, 45-54 yaş grubu için yüzde 22, 55-64 yaş grubu için yüzde 13, 65-74 yaş grubu için yüzde 7 ve 74 ve üstü yaş grubu için ise yüzde 3. 2009'da alkole dayalı trafik kazası yapan sürücülerin yüzde 56'sının kanlarında yasal sınırın yaklaşık 2 katı alkol bulundu. -İNGİLTERE- İngiltere'de ise ölümlü trafik kazalarında, her 6 ölümden birinin nedeni alkollü araç kullanımı. 2007, 2008 ve 2009 yıllarında alkolden kaynaklanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin, toplam trafik kazalarında hayatını kaybedenler içindeki payı ortalama yüzde 16. İngiltere'de 2008 yılında alkollü sürücülerin neden olduğu toplam 8 bin 620 trafik kazasında 400 kişi yaşamını yitirdi. Alkolden kaynaklanan trafik kazalarının çoğunu, 30 yaş altındaki sürücüler yaptı. Bir çok ülkede 15-24 yaş grubunda trafik kazalarında olan ölümler Cumartesi günü 18.00-24.00 ile pazar günü 00.00-08.00 saatlerinde oluyor, temmuz ve ağustos gibi tatil aylarında ölümler artıyor. ABD ve İngiltere'de olduğu gibi bazı ülkelerde alkolün etkisi altında kalarak trafik kazası yapanların oranı oldukça yüksek. Bu sürücülerin çoğu 25 yaş altı sürücüler.