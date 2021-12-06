Trafik ışıklarında silahlı saldırı: Yaralı halde 2 kilometre kaçtılar

İstanbul Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Irmak Caddesi üzerinde seyir halinde olan 34 COP 236 plakalı otomobil trafik ışıklarına yaklaştığı sırada kişi veya kişilerce otomobile ateş açıldı.Çok sayıda merminin isabet ettiği araçta bulunan Y.K ve M.A isimli kişiler ağır yaralandı.



Yaralı olarak yaklaşık 2 kilometre kurşunlanan araçla kaçan M.A ve Y.K isimli şahıslar Piyalepaşa Bulvar üzerinde bulunan polis uygulama noktasına gitti. Polis ekiplerinin durumu öğrenmesi üzerine çok sayıda ambulans olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından iki yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan M.A ve Y.K isimli şahısların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemlerde bulunduğu, otomobil ve olay yerinde çok sayıda boş mermi kovanı bulundu. Polis ekiplerinin silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kayıplara karışan kişi veya kişileri arama çalışmaları ise sürüyor. (İHA)