Trafik dışındaki polisler de ceza yazınca kazalar azaldı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR Emniyet Müdürlüğü\'nün bir yıl önce yaptığı araştırmada ölümlü ve hasarlı trafik kazalarının en önemli nedenlerinin direksiyon başında cep telefonuyla konuşmak ve dikkatsiz, tehlikeli araç kullanımı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın\'ın talimatıyla sadece trafik polisleri değil tüm polisler cep telefonu ile tehlikeli araç kullanımına ceza yazmaya başladı. Trafik dışındaki polislerce bir yılda 105 bin 611 kişiye ceza yazılırken, kazalarda da düşüş yaşandı. Türkiye geneline yayılan uygulama ile emniyet ve jandarma genel komutanlığı personelinin tümüne de aynı yetki verildi.

Hüseyin Aşkın\'ın İzmir Emniyet Müdürü olarak atanmasından sonra yaptığı ikili ve resmi görüşmelerde en çok şikayet aldığı konular trafikle ilgili oldu. Trafiğin sağlıklı olarak düzenlenmesi için yapılan analizlerde, kentteki ölümlü ve maddi hasarlı trafik kazalarına en çok direksiyon başında cep telefonu ile konuşma ve dikkatsiz, tehlikeli araç kullanımı ilk sırada yer aldı. Bu rapor üzerine Emniyet Müdürü Aşkın, trafik ekiplerinin etkin olarak çalışmalarının yanı sıra emniyet bünyesindeki diğer birimlerde görevli olan polislerin de hem cep telefonu hem de tehlikeli araç kullanımına karşı ceza yazmaları talimatını verdi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bir yıllık sürede 500 bin 986 sürücüye ceza yazdı. Buna karşılık geçen Ağustos ayından itibaren etkin olarak uygulanan sistemde farklı birimlerde görevli polisler ise toplam 105 bin 611 sürücüye ceza yazılmasını sağladı.

SOSYAL MEDYADA DUYULUNCA SÜRÜCÜLER DAHA DİKKATLİ DAVRANDI

Bu uygulamanın bilgisi, gerek sosyal medya aracılığıyla gerekse de ceza makbuzlarındaki ibarelerden sürücüler arasında hızla yayıldı. Sürücüler ceza yememek için dikkatli davrandı, kazalarda önemli oranda düşüş oldu. Projenin İzmir\'deki başarısı üzerine İçişleri Bakanlığı uygulamayı Türkiye geneline yaydı. Talimatta sadece Emniyet Genel Müdürlüğü\'ne bağlı birimler değil Jandarma Genel Komutanlığı\'nda görevli personele de nerede çalışırlarsa çalışsınlar aynı yetki verildi. Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan projede İçişleri Bakanlığı aracılığıyla cep telefonu operatörlerinden gönderilen kısa SMS\'lerle, vatandaşlar bilgilendirildi.



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