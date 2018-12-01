Trafik cezasına 'çığlıklı tepki' videosuna inceleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kesilen trafik cezasına çığlık atarak tepki gösteren kadının görüntüleriyle ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Balat'ta trafik polislerince ceza kesilince çığlık atan kadınla ilgili videoyu çeken ve paylaşan kişinin bulunması için inceleme başlatıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından 01.11.2018 günü saat 10.00 sıralarında Ayvansaray Caddesi Balat Hastanesi önü Eyüp İlçesi istikameti üzerinde yapılan denetimlerde sürücü Özlem Atan T. sevk ve idaresindeki araç, sürücüsü seyir halinde cep telefonu ile konuştuğundan dolayı durdurulmuş, yapılan denetim ve kontroller sonucunda sürücüye emniyet kemeri takmamaktan, seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan ve aracının fenni muayenesi bulunmadığından dolayı cezai işlem uygulanmış olup, sürücü belgesiz araç kullanmaktan dolayı herhangi bir işlem yapılmamıştır" denildi.



Açıklamada ayrıca, kamera görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması ile ilgili müfettiş araştırmasının istendiği ve konunun incelendiği bildirildi.

Öğretim görevlisinden açıklama

Öğretim görevlisi internetteki popüler bir paylaşım platformunda öğrencisi aracılığıyla bir açıklama yapmış ve şu ifadelere yer vermişti:

"Üniversitede gerçekleşen önemli bir toplantıya yetişmek üzere aracımı sürüyordum. Bu esnada trafik polisi durmamı istedi, ehliyet ve ruhsatı kendilerine verdiğimde ehliyetimin kırık olduğunu öne sürerek bu ehliyeti kabul etmeyeceklerini bildirdiler. Kendilerine ehliyetimin olduğunu ve ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza veremeyeceklerini söyledim, önemli bir toplantıya yetişmek durumunda olduğumu belirttim. Kendileri bana herhangi bir şey söylemeden uzun bir süre beklettiler. Kendimi tanıtarak sizin gibi birçok polis öğrencim var, bana saygıda kusur etmezler, ben sizleri onlardan ayırmıyorum dedim. O sırada polis "Bana ne öğretmensen, hocaysan" dedi ve ehliyetim olmasına rağmen ehliyetsiz araba kullanmaktan ceza kesti. Uzlaşmacı bir tavırla memur olduğumu, sabit bir gelire sahip olduğumu, bu cezanın hem ağır hem de lüzumsuz olduğunu söyledim. Diğer polis cebinden çıkardığı telefonla beni videoya kaydetmeye başlayınca sinir krizi geçirdim. Ben de polis memurlarının ve polis arabasının fotoğraflarını çektim, toplantıya gitmek üzere yola koyuldum. Aradan 1 ay geçtikten sonra video görüntülerinin basına servis edildiğini üzülerek öğrendim, hukuki olarak sürecin takipçisi olacağım."