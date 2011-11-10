-Trafik cezalarının yüzde 42'si park yasağına İZMİR (A.A) - 10.11.2011 - İzmir'de trafik polislerinin 2011 yılının 9 aylık diliminde kestiği trafik cezalarının yüzde 42'sinin, park yasağı yapan sürücülere yazıldığı belirlendi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesinin istatistik verilerinden derlediği bilgilere göre, 2011 yılının 9 ayında İzmir kent merkezi ve metropol ilçelerde trafik kurallarına uymayan 296 bin 629 sürücüye para cezası uygulandı. Trafik polisi ekiplerince kesilen 296 bin 629 trafik cezasından yüzde 42'sine karşılık gelen 124 bin 219'u park yasağı yapan sürücülere yazıldı. Park yasağının ardından İzmirli sürücülerin en çok ihlal ettikleri trafik kuraları, 52 bin 973 adetle aşırı hız, 16 bin 212 adetle araç kullanırken cep telefonu ile konuşmak, 15 bin 746 adetle emniyet kemeri takmama, 5 bin 857 adetle sürücü belgesiz araç kullanma, 4 bin 834 adetle alkollü araç kullanma oldu. -5 bin 504 sürücünün ehliyetine el konuldu- Aynı dönemde yapılan trafik denetimlerinde, alkollü araç kullandığı tespit edilen 4 bin 834 sürücü ile çeşitli trafik ihlallerinden dolayı 100 ceza puanı sınırını aşan 670 sürücünün ehliyetine el konuldu. İzmir Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, maddi hasarlı trafik kazası yapan sürücülerin, kaza tespit tutanağını kendilerinin hazırlamasına imkan tanıyan düzenlemeyle şehir içi ve şehir dışı yollarda trafik denetim ve kontrollerine eskiye oranla daha fazla ağırlık verilebildiğini belirtti. Yetkililer, İzmir'de 2010 yılının 9 ayında meydana gelen 22 ölümlü kazada 24 kişinin yaşamını yitirirken, bu yılın aynı döneminde ölümlü kaza sayısının ve ölen kişi sayısının 13'e gerilediğini kaydetti.