Trafik cezalarına zam geliyor

T24 - Trafik cezalarına yeni yıldan itibaren yüzde 7,7 oranında zam yapılacak. 1 Ocak 2011'den itibaren en düşük trafik cezası 53 TL, en yüksek ceza ise 15 bin 640 TL olacak.Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan 2011 Yılı Trafik İdari Para Ceza Rehberi’ne göre, yeni yıldan itibaren trafik cezalarına 7,7 oranında zam yapılacak.

1 Ocak'tan itibaren kırmızı ışık ihlali yapanlara 140 TL ceza uygulanacak. Alkollü araç kullananlar ise ilk kez yakalanmaları durumunda 590 TL, 2. defada 739 TL, 3 ve üçten sonra ise bin 185 lira para cezası ödeyecekler.

Ayrıca, alkollü araç kullanan sürücülerin geriye doğru 5 yıl içinde; ilkinde 6 ay, ikincisinde 2 yıl, 3 ve fazlasında ise 5 yıl ehliyetlerine el konulacak. 3 veya daha fazla alkollü yakalanan sürücülere en az 6 ay hapis cezası verilecek. Bu kişiler, sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi ile psiko-teknik değerlendirmeye de tabi tutulacaklar.



Uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç kullananlar da bin 185 lira ceza verecek. Toplu taşım araçlarında sigara içenlere de 75 TL ceza uygulanacak.



Hız ihlali





Hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşanlar (yüzde 30 dahil) 140 TL, yüzde 30'dan fazla aşanlar da 290 lira ceza ödeyecek. Cezayı peşin ödeyenlere indirim uygulanacak. Buna göre hız sınırını yüzde 30'a kadar aşanlar 105 lira, yüzde otuzdan fazla aşanlar ise 217 lira verecek.

Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal edenler bin 784 TL ila 2 bin 975 TL para ve 6-8 ay arası hapisle, bu cihazları araçlarında bulunduranlar da bin 185 TL ile bin 784 TL para ve 4-6 ay arası hapisle cezalandırılacak.

Gerekli yerlerde hızını azaltmayan, öndeki aracı güvenli bir mesafeden takip etmeyen, sağa, sola dönüş kurallarına uymayan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler 66 TL para cezasıyla karşılaşacak.

Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanan sürücüler de 66 lira ceza ödeyecek.

Sürücü belgesi almak için yanlış bilgi veya sahte belge vermenin cezası 739, araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamanın cezası 140, sürücü belgesiz araç kullanmak ve sürülmesine izin vermenin cezası da 290 TL ve 1-2 ay, tekrarında ise 2-3 ay hapis cezası olarak belirlendi.

Kamyon, otobüs ve çekicilerde takograf, taksilerde ise taksimetre kullanmayanların cezası da 290 TL olarak tespit edildi.

İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmeyenler ise 140 TL ödeyecek.

Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymayan veya gerektiği şekilde muayene yapmayan kişilere 4 bin 689 TL den 15 bin 640 TL'ye kadar para cezası verilecek.

Kaza mahallinde durmayan, trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almayan, kazayı yetkililere bildirmeyen ve kaza yerinden ayrılan sürücüler, 140 TL para cezası ödeyecek.Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında polisten izin almadan olay yerinden ayrılanlar da 290 TL ceza ödeyecek.



Direksiyonda cep telefonu kullanmak





Geçme kurallarına riayet etmeyen ya da geçmenin yasak olduğu yerlerde sollama yapanlara da 140 TL ceza verilecek.

Yasak yere park etme, kurallara uygun park eden araçların çıkmasına engel olacak yerlere park etme, bir araç tarafından geçilirken, geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması, önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek, kavşaklarda gereksiz duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya motoru durdurmak, taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak, taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak, gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak, emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 66 TL ceza kesilecek.

Özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park edenler 132 lira ceza ödeyecek.

Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulunduran ve bu cihazları vatandaşların huzurunu bozacak şekilde kullananlara 66 lira ceza verilecek.

Park yerlerindeki araçlardan yetkisi olmadığı halde park ücreti alanlara da 66 lira ceza yazılacak. Yeni yılda zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmama, araçların muayene süresini geçirme ve araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemenin cezası da 66 TL olacak.

Sürücü belgeleri geri alındığı halde, geri alma süresi içerisinde araç kullananlara 290 TL para cezası ile 1-2 ay hapis, tekrarında ise 2-3 ay hapis cezası verilecek.

Taşıma sınırı üzerinde yolcu alanlara 53, izin verilen azami yüklü ağırlığı aşanlara ise 538 TL ile 3 bin 231 TL arasında ceza verilecek.

Sürücülerin, cezayı peşin ödemesi durumunda ceza oranında yüzde 25'lik indirim uygulaması yeni yılda da devam edecek.



Yaya cezaları





Yılbaşından itibaren, trafik kurallarına uymayan yayaların ödeyeceği cezaların miktarı da arttı.

Buna göre, yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürüyen, her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlemeyen, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymayan, karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmeyen, yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan yayalara 66 TL ceza kesilecek.