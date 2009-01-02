Trafik cezalarına AB ayarı

İçişleri Bakanlığı’nın trafik ceza puanlarının
artırılmasına yönelik yaptığı yönetmelik değişikliği dün yürürlüğe
girdi. Bu
na göre, daha önce 1 ceza puanı olarak değerlendirilen bazı
kural ihlalleri, 10 ceza puanına yükseltildi.Yeni trafik cezalarına göre,
seyir halinde cep telefonu kullananlara verilen ceza 1 puandan 10
puana, tehlikeli şerit değiştirenlere ve alkollü araç kullananlara
verilen ceza da 15 puandan 20 ceza puanına yükseltildi. Para cezaları
da artırıldı.
Yetkililer, ceza puanlarının son yıllarda caydırıcılık özelliğinin
azaldığına dikkati çekerek, yeni ceza puanlarındaki artışta AB
standartlarının göz önünde tutulduğunu kaydetti. Yetkililer,
amaçlarının kazaların azaltılmasını hedeflediklerini belirtti.
Alkole 20 puan
Yeni yönetmeliğe göre, araçların muayene sürelerini geçirenler, seyir
halinde cep telefonu kullananlar, kamunun huzurunu bozacak derecede
ses, müzik, görüntü kullanan araçların sürücülerine verilen ceza puanı
1’den 10’a yükseltildi.
Araç kullanırken yanında sürücü belgesini bulundurmayanlara, 1 ceza
puanı yerine 5 ceza puanı uygulanacak. Trafiği tehlikeye sokacak
şekilde şerit değiştiren, şerit ihlal eden, trafiği düzenleyen
görevlilerin işaret ve uyarılarına uymayan, trafik işaret ve
levhalarına aykırı davranan, kırmızı ışık kuralını ihlal eden sürücüler
bundan böyle, 10 ceza puanı yerine 20 ceza puanı alacaklar.
Alkollü araç kullananlara, 15 ceza puanı yerine 20 ceza puanı
verilecek. Hız ihlalini yüzde 10-30 arası aşanlar, 5 ceza puanı yerine
10 ceza puanı alacak. Emniyet kemeri kullanmayanların ceza puanı, 5’ten
15’e yükseldi.
100 puanda iptal
Bir yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran sürücülerin, ilkinde 2 ay
süreyle, ikincisinde 100 puanı doldurmaları durumunda 4 ay süreyle
sürücü belgelerine el konulacak.
Sürücüler, ilk ehliyetlerine el konulmasında eğitimden geçecek. İkinci
100 puanı dolduranlar ise psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri
muayenesine tabi tutulacak.
Üçüncü defa 100 puan ceza alanların sürücü belgeleri iptal edilecek. Bu
arada para cezaları da arttı. Muayene sürelerini geçirenlere 61, ikamet
değişikliklerini bildirmeyenlere, şerit ihlali yapanlara, kırmızı
ışıkta geçenlere 128, trafik görevlisi, trafik işaretlerine
uymayanlara, hız limitini yüzde 10-30 arası ihlal edenlere 128 lira
para cezası verilecek. Hız limitini yüzde 30’dan fazla aşanlara 265
lira para cezası uygulanacak.