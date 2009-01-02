Trafik cezalarına AB ayarı

İçişleri Bakanlığı’nın trafik ceza puanlarının artırılmasına yönelik yaptığı yönetmelik değişikliği dün yürürlüğe girdi. Bu



na göre, daha önce 1 ceza puanı olarak değerlendirilen bazı kural ihlalleri, 10 ceza puanına yükseltildi.Yeni trafik cezalarına göre, seyir halinde cep telefonu kullananlara verilen ceza 1 puandan 10 puana, tehlikeli şerit değiştirenlere ve alkollü araç kullananlara verilen ceza da 15 puandan 20 ceza puanına yükseltildi. Para cezaları da artırıldı.





Yetkililer, ceza puanlarının son yıllarda caydırıcılık özelliğinin azaldığına dikkati çekerek, yeni ceza puanlarındaki artışta AB standartlarının göz önünde tutulduğunu kaydetti. Yetkililer, amaçlarının kazaların azaltılmasını hedeflediklerini belirtti.



Alkole 20 puan

Yeni yönetmeliğe göre, araçların muayene sürelerini geçirenler, seyir halinde cep telefonu kullananlar, kamunun huzurunu bozacak derecede ses, müzik, görüntü kullanan araçların sürücülerine verilen ceza puanı 1’den 10’a yükseltildi.

Araç kullanırken yanında sürücü belgesini bulundurmayanlara, 1 ceza puanı yerine 5 ceza puanı uygulanacak. Trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştiren, şerit ihlal eden, trafiği düzenleyen görevlilerin işaret ve uyarılarına uymayan, trafik işaret ve levhalarına aykırı davranan, kırmızı ışık kuralını ihlal eden sürücüler bundan böyle, 10 ceza puanı yerine 20 ceza puanı alacaklar.

Alkollü araç kullananlara, 15 ceza puanı yerine 20 ceza puanı verilecek. Hız ihlalini yüzde 10-30 arası aşanlar, 5 ceza puanı yerine 10 ceza puanı alacak. Emniyet kemeri kullanmayanların ceza puanı, 5’ten 15’e yükseldi.



100 puanda iptal

Bir yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran sürücülerin, ilkinde 2 ay süreyle, ikincisinde 100 puanı doldurmaları durumunda 4 ay süreyle sürücü belgelerine el konulacak.

Sürücüler, ilk ehliyetlerine el konulmasında eğitimden geçecek. İkinci 100 puanı dolduranlar ise psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri muayenesine tabi tutulacak.

Üçüncü defa 100 puan ceza alanların sürücü belgeleri iptal edilecek. Bu arada para cezaları da arttı. Muayene sürelerini geçirenlere 61, ikamet değişikliklerini bildirmeyenlere, şerit ihlali yapanlara, kırmızı ışıkta geçenlere 128, trafik görevlisi, trafik işaretlerine uymayanlara, hız limitini yüzde 10-30 arası ihlal edenlere 128 lira para cezası verilecek. Hız limitini yüzde 30’dan fazla aşanlara 265 lira para cezası uygulanacak.