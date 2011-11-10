-Trafik cezaları yılbaşından itibaren artıyor ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Trafik cezaları, Maliye Bakanlığının yeniden değerleme oranı çerçevesinde yılbaşından itibaren yaklaşık yüzde 10 oranında artacak. Yılbaşından sonra alkollü araç kullananlar 650 lira, kırmızı ışık ihlali yapanlar ile hız limitini aşanlar 154 lira ceza ödeyecek. Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) üretici fiyat endeksi, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 10,2 oranında arttı. Vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda trafik cezalarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. Bu artışla, alkollü araç kullananlar 1. defada 650 lira, 2. defada 814 lira, 3 ve üçten sonra ise bin 327 lira ceza ödeyecek. Uyuşturucu veya keyif verici madde alarak araç kullananlar da bin 327 lira ceza verecek. Zamla birlikte kırmızı ışık ihlali yapanlar 154 lira, yasak yerlere park eden sürücüler de 72 lira ceza ödeyecek. İzin alınmaksızın araca reklam, yazı, resim, ilan, flama ve bayrak takanlar ve araçta sesli, ışıklı donanım bulunduranlar 72 lira ile cezalandırılacak. Araçların muayene süresini geçiren sürücüler ile servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullananlara da 72 lira ceza uygulanacak. Sürücü belgesi almak için yanlış bilgi veya sahte belge vermenin cezası 814, araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamanın cezası 154, sürücü belgesi olmadan araç kullanmak ve sürülmesine izin vermenin cezası da 320 lira olarak belirlendi. Kamyon, otobüs ve çekicilerde takograf, taksilerde ise taksimetre kullanmayanların cezası da 319 lira olarak tespit edildi. Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkanlara 72 lira ceza verilecek. Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulunduran ve bu cihazları vatandaşların huzurunu bozacak şekilde kullananlara da 72 lira ceza verilecek. Park yerlerindeki araçlardan yetkisi olmadığı halde park ücreti alanlar ile karşıdan karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmeyen yayalara da 72 lira ceza yazılacak. Toplu taşıma araçlarında sigara içmenin cezası da 82 liraya yükselecek. Hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a kadar aşanlar (yüzde 30 dahil) 154 lira, yüzde 30'dan fazla aşanlar da 319 lira ceza ödeyecek. Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları imal veya ithal edenler bin 965 TL ile 3 bin 278 TL, bu cihazları araçlarında bulunduranlar da bin 305 TL ile bin 965 TL para cezası ödeyecekler. Gerekli yerlerde hızını azaltmayan, öndeki aracı güvenli bir mesafeden takip etmeyen, sağa, sola dönüş kurallarına uymayan ve emniyet kemeri takmayan sürücüler 72 lira para cezasıyla karşılaşacak. Geçme kurallarına uymayan ve geçmenin yasak olduğu yerlerde geçen ve trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren sürücülere 154 lira ceza verilecek. Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayanlara da 72 lira ceza yazılacak Zorunlu mali sorumluluk sigortası yapmamanın cezası 4 bin 919 lira olacak. Araçları, vatandaşların rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak, dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak ve taşıma sınırı üzerinde yolcu almak da 72 lira ile cezalandırılacak. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında polisten izin almadan olay yerinden ayrılanlar 321 lira ceza ödeyecek.