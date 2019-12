-TRAFİK CEZALARI SMS İLE BİLDİRİLECEK ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Emniyet Genel Müdürlüğü trafik cezalarının elektronik ortamda düzenlenmesine olanak sağlayacak bir yönetmelik taslağı hazırladı. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından Emniyet, Karayolları, Maliye Bakanlığı ve PTT arasında bir ''elektronik ağ'' kurulacak. Bu sayede ceza tutanakları, vatandaşa tebliğ edildiği anda tahsilatı yapacak olan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi sistemine düşecek. İdare de elektronik tebligatla birlikte tutanakları 'on line' olarak vatandaşa iletecek. Türkiye'de her yıl yaklaşık 8 milyon trafik ceza tutanağı hazırlanıyor. Birçok şehirde kurulan MOBESE sistemi ve denetimler sayesinde ceza sayısının daha da artması öngörülüyor. Mevcut sistem ceza makbuzlarının elle hazırlanmasını zorunlu kılıyor. Buna göre ceza tutanağı 4 nüsha halinde elle hazırlanıyor. Bu nüshalardan ikisi posta yoluyla vatandaşa iletiliyor. Mazbatalı tebligat zarfının vatandaşa imzalatılmasının ardından bu nüshalardan biri tekrar emniyet müdürlüklerine getiriliyor. Bu nüsha daha sonra vergi dairelerine götürülerek burada tek tek sisteme işleniyor. -SÜRÜCÜYE 46 SORU SORULUYOR- Mevcut sistemde bir trafik polisinin ceza yazabilmek için ceza makbuzunun üzerinde anne, baba adı, doğum tarihi gibi vatandaşa ait 46 bilgiyi elle eksiksiz doldurması gerekiyor. Bu da hem görevli, hem de vatandaş açısından zaman kaybına neden oluyor. Mevcut yönetmelik, MOBESE kameralarınca tespit edilen trafik ihlallerine ilişkin ceza tutanaklarının da elle hazırlanmasını zorunlu kılıyor. Bu durum çok sayıda polisin zamanını bu işe ayırmasına yol açıyor. Bu nedenlerle trafik cezalarının vatandaşa tebliğ edilmesi işlemi de bazı durumlarda 1,5-2 yılı buluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, hem bürokrasiyi azaltmak, hem de tebligattaki gecikmeleri önlemek için cezaların tahsiline yönelik işlemlerinin 'on line' ortamda yürütülmesine dönük çalışma başlattı. Buna göre, trafik cezaları, köprü ve otoyollardan kaçak geçenlere uygulanan cezalar ve Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para cezaları, manuel bilgi girişi yerine ''Elektronik Ağ'' ile takip ve tahsil edilecek. -''ELEKTRONİK AĞ SİSTEMİ''- Elektronik Ağ Projesi kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü ve PTT arasında elektronik bir ağ kurulacak. Polis, trafik kontrolü sırasında el bilgisayarından sürücü bilgilerine ulaşabilecek. Trafik cezaları da bilgisayar üzerinden hazırlanarak anında elektronik ağ sistemine kaydedilecek. MOBESE sistemiyle tespit edilen ihlallere ilişkin ceza tutanakları da bilgisayar ortamında hazırlanarak sisteme kaydedilecek. Emniyetin ya da Karayollarının kestiği ceza tutanakları, elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezinde de görülecek. Başkanlık, vatandaşın bu cezaları 1 ay içinde ödeyip ödemediğine bakacak. Daha sonra tahsilat için harekete geçerek, tebligat ve tahsilat işlemlerini yürütecek. Gelir Vergisi ve diğer bazı kanunlarda değişiklik yapan 6009 sayılı Kanun ile Gelir İdaresi Başkanlığı ''elektronik tebligat'' uygulamasına geçecek. Bu uygulamaya geçilmesiyle, trafik cezaları ile köprü ve otoyollardan kaçak geçenlere verilen cezalar için de elektronik tebligat devreye girecek. Böylece trafik cezalarının çok daha hızlı şekilde tebliği ve tahsili sağlanacak. Yeni sistem, vatandaşların trafik cezalarını internet üzerinden anında takip etmesine de olanak sağlayacak. Sürücüler, vatandaşlık numaralarıyla sisteme girerek trafik cezalarını öğrenebilecek. Sistem ayrıca cezanın mail yoluyla ya da cep telefonu üzerinden vatandaşa bildirilmesine de olanak verecek.