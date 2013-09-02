Trafik cezaları ile taşıt vergisine indirim ve af var

Trafik para cezalarını ödemeyen veya dava açanlara, 31 Ekim 2013 tarihine kadar başvuruda bulunmaları halinde, "özel bir avantaj" sağlanacak.

Hürriyet yazarı Şükrü Kızılot, kısıtlı bir kesimi kapsayacak olan affın kimlere ne getireceğini bugünkü köşesinden ayrıntılı olarak açıkladı.



İşte Kızılot’un bugünkü yazısından bir bölüm:

Trafik cezaları

Trafik cezaları ile ilgili özel avantajdan; “31 Aralık 2010 tarihinden önce verilen” ve “2 Ağustos 2013 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş veya dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan” trafik para cezaları yararlanabiliyor.



Aftan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ekim 2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili vergi dairesine veya bulundukları il veya ilçedeki vergi dairesine başvurmaları gerekiyor.

Cezanın faizine indirim

Aftan faydalananlar, cezanın aslı üzerine her ay yüzde 5 oranında yürütülmüş faizi ödemekten kurtulacak ve sadece geciken tarihe denk gelen TÜFE ve ÜFE’nin ortalamasına göre 25.11.2011 tarihine kadar hesaplanan faizi ödeyecek.



Cezaların aslını ödemiş olanlar, bu cezalara yürütülmüş olan faizler için de aftan yararlanabilecek. Ayrıca, 2 Ağustos 2013 tarihi itibariyle cezanın bir kısmını ödeyenler, cezalarının ödenmemiş kısmı için de aftan yararlanabilecek.

MTV ve cezalara af

Başvuru için 31.12.2014’e kadar süre tanınan Motorlu Taşıtlar Vergisi ile ilgili bu affın kapsamına, borcu olan herkes girmiyor. 1990 ve daha eski model olan taşıtlar giriyor. Bu taşıtların 31.12.2014 tarihine kadar İl Özel İdaresi veya MKE hurda işletmesi müdürlüğüne teslim edilmesi suretiyle, taşıtın hurdaya çıkartılıp, kayıt ve tescillerinin sildirilmesi gerekiyor.



Bu durumda, 31.12.2014 tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş; Motorlu Taşıtlar Vergisi, gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamı silinecek. 28.02.2009 tarihine kadar plakaya yazılan trafik cezaları da silinecek.

Mevcut olmayan taşıtlar

Bu af da 2000 ve daha eski model taşıtları kapsıyor. 28.02.2009 tarihi itibariyle mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle “motorlu taşıt” vasfını kaybetmiş olan taşıtların;

• Vergi aslı 31.12.2014 tarihine kadar ödenirse,

• Vergi aslının 3/4’ü ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve plakaya yazılan trafik cezalarının tamamı silinecek.

(Her iki afla ilgili 6322 sayılı kanun, 41 No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Tebliği ile açıklandı)

Haciz ve aracı bağlama

Taşıt vergisi ya da trafik para cezası borcu olanlara, öncelikle bir “uyarı” mektubu gönderiliyor.