Trafik cezaları 4 taksitle ödenebilecek

Trafik cezaları 1’i peşin 4 taksit halinde ödenebilecek. Trafik yönetmeliğindeki taksit uygulaması ekonomik durumu uygun olmayan sürücülere getirildi. Sürücüler bu haktan yararlanabilmek için cezanın ardından 1 ay içinde vergi dairesine başvuracak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde yapılan yeni düzenlemeyle ekonomik durumu uygun olmayan sürücülere kesilen trafik cezalarının, biri peşin 4 taksit halinde ödeme imkanı getirildi. Ölümlü kazalara “asli” kusurlu olarak neden olan sürücülerin ehliyetine mahkeme kararı ile bir yıl süreyle el konulacak. Yeni çipli ehliyetlerinin bedeli ise 15 lira olarak belirlendi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan sürücülerin ehliyeti 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınacak.

Gazilere park karttı

Trafik Kanunu’nda yapılan değişikler dikkate alınarak ilgili yönetmelikte değişiklikler yapıldı. Değişiklikler, dün Resmi Gazete’de yayınlanarak yürülüğe girdi. Buna göre, talep etmeleri halinde kendilerine ayrılmış park yerlerinden istifa etmeleri için engellilere ve gazilere “park kartı” verilecek. Düzenleme ile sürücü belgesi alacaklarda aranacak yaş ve öğrenim şartlarında değişiklik yapıldı. M, A1 ve B1 sınıfı ehliyet alacaklarda aranan yaş şartı 17’den 16’ya, C, D, E sınıfı sürücü belgesi alacaklarda 22’den 21’e düşürürken, D ve DE sınıfı ehliyet alacaklarda ise 22’den 24’ye yükseltildi.

Yönetmenliğe getirilen ek madde ile ilk defa sürücü belgesi alacaklar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alacaklar, belgenin alındığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle “aday sürücü” olarak kabul edilecek.

Uyuşturucuya 5 yıl

Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan sürücülerin ehliyeti 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınacak. Bir yıl içinde 3 defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin ehliyetlerinin “süresiz olarak iptal edilmesi” hükmü değiştirildi. Bunun yerine, “Toplam 100 ceza puanını üçüncü defa aştığı tespit edilen sürücüler bu konuda düzenlenecek bir tutanakla Sulh Ceza Hakimlikleri’ne sevk edilir ve mahkeme kararına göre işlem tahsis edilir” hükmü getirildi.

Sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçların dışındaki araçları kullanan, uyuşturucu ve uyarıcı madde alarak araç kullanan, uyuşturucu-uyarıcı maddeler ile alkol testi yapılmasına karşı çıkan sürücülere idari para cezası dışında 20 ceza puanı uygulanacak.

Ekonomik durumu uygun olmayan sürücüler kesilen cezaları taksitler halinde ödeyebilecek. Bu durumdaki sürücüler bir ay içerisinde ilgili vergi dairesine başvuracak. Vergi daireleri ilk taksiti peşin, kalan üç taksiti de bir yıl içinde ve dört eşit taksitte ödenmesine karar verebilecek. Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi durumunda idari para cezasının kalan kısmının tamamı tahsil edilecek.

Ehliyet sayısı 17’ye çıktı

ESKİ yönetmelikte F, G ve H sınıfı ehliyet alacaklar için ilkokul, diğer sınıflarda ise en az ortaokul ve ya 8 yıllık temel eğitimi bitirme şartı aranıyordu. Değişiklik ile tüm ehliyet sınıfları için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olma şartı getirildi. Sürücü belgesi sınıfları 10’dan 17’ye çıkartıldı. Yeni sürücü belgeleri, M, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F ve G sınıflarından oluştu. M, A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı ehliyetler 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı sürücü belgeleri ise 5 yıl, diğerleri ise 10 yıl geçerli olacak. Süre bitiminden sonra sürücüler tekrar sınava tabi tutulacak. Halen sadece M sınıfı ehliyete sahip kişilerce kullanılan iki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisikleti artık diğer sınıftaki sürücülerde kullanabilecek.