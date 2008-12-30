Trafik cezaları 1 Ocak'tan itibaren artacak

Trafik cezaları, yeni yılda Maliye Bakanlığı'nın yüzde 12 yeniden değerleme oranı çerçevesinde artırılacak. 1 Ocak 2009'dan itibaren en düşük trafik cezası 61 YTL, en yüksek trafik cezası ise 14 bin 210 YTL olacak.



Yeniden değerlendirme oranının gelecek yıl için yüzde 12 olarak tebliğ edilmesinin ardından, trafik kurallarına uymayanlar da yeni yılın ilk gününden itibaren trafik cezalarını zamlı ödeyecek.



Buna göre, kırmızı ışıkta geçenlere 128 YTL ceza uygulanacak. 0.50 promil ve üzerinde alkol alarak araç kullananlar, ilk kez yakalanmaları durumunda 537 YTL, ikincisinde 673 YTL, üçüncüsünde ise bin 78 YTL para cezasına çarptırılacak.



Ayrıca, alkollü araç kullanan sürücülere geriye doğru 5 yıl içinde; ilkinde 6 ay, ikincisinde 2 yıl, 3 ve fazlasında ise mahkeme tarafından 5 yıl süreyle ehliyetlerine el konulacak. 3 veya daha fazla alkollü yakalanan sürücülere en az 6 ay hapis cezası verilecek.



Hız sınırlarını yüzde 10'dan yüzde 30'a (otuz dahil) kadar aşan sürücüler 128 YTL, hız sınırlarını yüzde 30'dan fazla aşanlar ise 265 YTL ceza ödeyecek.



Muayene istasyonu için işletme belgesi ile yetki verildiği halde, işletme şartlarına uymayan veya gerektiği şekilde muayene yapmayan kişilere 4 bin 261 YTL'den 14 bin 210 YTL'ye kadar para cezası verilecek.



Araç kullanırken belgelerini bulundurmayan ya da yetkililere ibraz edemeyen sürücüler ile okul taşıtlarının "DUR" işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması; "DUR" işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması, bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması durumunda sürücüye 128 YTL para cezası kesilecek.



Kaza mahallinde durmayan, trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almayan, kazayı yetkililere bildirmeyen ve kaza yerinden ayrılan sürücüler de aynı miktarda para cezası ödeyecek.



Bir araç tarafından geçilirken, geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması, kavşaklarda gereksiz duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak, taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak, taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak, gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak, emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücülere 61 YTL ceza kesilecek.



Motosikletlerde koruma başlığı ve gözlüğü kullanmayan sürücüler, karayolu üzerinde, park yerlerindeki araçlar için, yetkisiz park ücreti alan kişiler de 61 YTL ceza ödeyecek.



Yeni yılda zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmama ve araçların muayene süresini geçirmenin de cezası 61 YTL olacak.



Yaya cezaları



Yılbaşından itibaren, trafik kurallarına uymayan yayaların ödeyeceği cezaların miktarı da arttı.



Buna göre, yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürüyen, her iki tarafta da yaya yolu ve banket bulunmayan veya kullanılır durumda olmayan iki yönlü trafiğin kullanıldığı karayollarında, taşıt yolunun sol kenarını izlemeyen, yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymayan, karşıya geçişlerde işaretlere riayet etmeyen, yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde; taşıt yolu üzerinde trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunan yayalara 61 YTL ceza kesilecek.



Radar tespit eden cihazı kullanan ve imal edenler



Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulunduran sürücülere, mahkeme kararıyla bin 78 YTL ile bin 622 YTL arasında para ve 4-6 ay arası hapis cezası verilecek.



Söz konusu cihazları imal veya ithal edenler ise bin 622-2.704 YTL para cezası ödeyecek. Bu kişilere, mahkeme kararıyla 6-8 ay arası hapis cezası da verilebilecek.



Yük nakli yapılan araçlara, azami toplam ağırlıklarının üzerinde yükleme yaptıran işletmelere 2 bin 704 YTL ceza kesilecek.



Bazı trafik ihlallerine ilişkin 1 Ocak 2009'dan itibaren uygulanacak ceza miktarları şöyle:



* Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek: 122 YTL,

* Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak: 127 YTL,

* Tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli izin ve tedbirleri almadan taşımak: 257 YTL,

* İzin almadan yarış ve koşu düzenlemek: 265 YTL,

* Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak: 537 YTL,



Sürücülerin, cezayı peşin ödemesi durumunda ceza oranında yüzde 25'lik indirim uygulaması yeni yılda da devam edecek.

