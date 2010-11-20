-TRAFİK CANAVARINA ANNESİNİN KUCAĞINDA YAKALANDI ÇUBUK (A.A) - 19.11.2010 - Ankara'nın Çubuk ilçesinde, kucağındaki kızıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anneye otomobil çarptı. Anne ağır yaralandı, kucağındaki 5 yaşındaki kızı ise hayatını kaybetti. Şehir merkezindeki yakınlarını ziyaretten dönen anne Melek Yeni (32), akşam saatlerinde Esenboğa Mahallesi'ndeki evlerine gitmek için kızı Miray'ı (5) kucağına alarak, diğer iki çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada Bülent Yerli (38) yönetimindeki 06 AR 4220 plakalı otomobil, kucağındaki çocuğuyla birlikte anne Melek Yeni'ye çarptı. Diğer iki çocuk ise yolun karşısına geçmeyi başardı. Anne Melek Yeni'nin ağır yaralandığı kazada, küçük kızı Miray Yeni olay yerinde yaşamını yitirdi. Melek Yeni, ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Bülent Yerli ise gözaltına alındı.