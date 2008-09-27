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Dünya

Trafik canavarına 2.6 milyon YTL'lik ceza

Brezilya’da 7 yıl içinde tam bin kez trafik cezası yiyen ve toplam fatura tutarı 2.6 milyon YTL'ye ulaşan trafik canavarı en sonunda yakalandı.

27 Eylül 2008 03:00

Brezilya’da 7 yıl içinde aşırı süratten tam bin kez ceza yiyen ve toplam fatura tutarı 2 milyon dolara (2.6 milyon YTL) ulaşan 'trafik canavarı' en sonunda yakalandı.

36 yaşındaki Armando Clemente da Silva, Sao Paolo kentinde polisin yaptığı rutin uygulamalardan birinde yakayı ele verdi. Da Silva, otomobilinin ruhsatını ibraz edemeyince polisler hemen ekip otosundaki bilgisayardan Da Silva ismiyle araştırma yapmaya başladı. Bunun sonucunda Clemente da Silva’nın, aslında 7 yıldan bu yana aranan trafik canavarı olduğu ortaya çıktı.

Faturalar eline ulaşmamış!

7 yıldır toplam bin kez sürat ve trafik ikaz lambası kurallarını ihlal eden adamın otomobili polis tarafından ‘bağlanırken’, Da Silva, uzunca bir süredir otomobiline ruhsat almaya çalıştığını öne sürdü ve kesilen ceza faturalarının hiçbirinin eline ulaşmadığını iddia etti.

Brezilyalı adam, 90 gün içinde 2.6 milyan YTL tutarındaki faturalarını ödemeyi başarırsa, 6 bin 500 dolar değerindeki otomobilini geri alabilecek. (Tempo24)

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