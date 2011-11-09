-Trafik canavarı hız kesmiyor: 6 ölü ANKARA (A.A) - 09.11.2011 - Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen trafik kazalarında 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Bahçelievler Mahallesi Samsun Caddesi'nde Ali Tarkan'ın (20) kullandığı 55 HN 688 plakalı kamyonet, Vabartum Alışveriş Merkezi Kavşağı'ndan karşı yöne geçmeye çalışan Kazım Edis yönetimindeki 55 PK 625 plakalı otomobile çarptı. Kamyonet, çarpmanın etkisiyle önce yol kenarında yürüyen Ahmet Tarık (14) kardeşi Metin Abdullah Özışık (16) amcasının çocuğu Onur Özışık (13) ve arkadaşları Yusuf Aydın (16) ile Oğuzcan Bolat'a (12) çarptı. Kamyonet daha sonra yol kenarında park halinde bulunan 55 PN 597 ve 26 TV 296 plakalı otomobillere çarparak durabildi. Kazada Ahmet, Metin, Onur Özışık ile Yusuf Aydın ve Oğuzcan Bolat olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından 2 sürücü gözaltına alınırken kamyonet sürücüsü Ali Tarkan'ın 0.52 promil alkollü çıktığı bildirildi. -İzmir'de 1 ölü İzmir ve Ağrı'da meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. İzmir'de, Ramazan Yıldız yönetimindeki 45 ZZ 003 plakalı yolcu otobüsü, İzmir-Ankara karayolunda, yolun karşısına geçmek isteyen Ali Badır'a (39) çarptı. Badır, olay yerinde hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü Yıldız gözaltına alındı. Ağrı'da, Fesih Doğan yönetimindeki 04 M 0304 plakalı yolcu minibüsü, Taşlıçay ilçesi E-80 karayolu Geçit Alan Köprüsü'nden Murat Nehri'ne devrildi. Kazada, sürücü Fesih Doğan, araçta bulunun İbrahim ve Hatice Doğan yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. -Manisa'da 9 yaralı- Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. İbrahim Kahraman (30) yönetimindeki 45 ZB 4801 plakalı otomobil, İzmir-Ankara karayolu Urganlı beldesi girişinde, karşı yönden gelen Sabri Mahmur (40) yönetimindeki 45 ZB 6905 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Mahmur ile otomobilde bulunan Recep Çevik (46) ağır yaralandı. Aynı araçta bulunan Halit Özceylan (53) ile diğer otomobilde bulunan Ramazan Kahraman (3), Cennet Özdemir (20), Gamze özdemir (1), İrem Kahraman (2) İbrahim Kahraman, Zeynep Çakmak (45) yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan Sabri Mahmur ile kazada ayağı kırılan Ramazan Kahraman Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.