-TRAFİK CANAVARI DENİZLİ'DE ORTAYA ÇIKTI DENİZLİ (A.A) - 17.10.2010 - Denizli'de, tırla çarpışan kamyonetteki 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İlyaz Özgen'in (41) kullandığı 20 08 170 plakalı vinç yüklü iş makinesi, freninin boşalması sonucu Denizli-Sarayköy çevreyolu Eskihisar kavşağında, Goncalı'dan Denizli istikametine giden Ali Birol'un kullandığı 20 PE 178 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kamyonet, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkıp demiryoluna devrilirken, iş makinesi üzerindeki vinç, kamyonetin üzerine düştü. Kazada, Goncalı köyündeki bir düğünden dönen kamyonetin sürücüsü Ali Birol ile araçtaki Şengül Birol (50), Sevgi Birol (26) ve Ramazan Birol (5) olay yerinde, 1.5 yaşındaki Medine Birol da kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kamyonetten sağ olarak kurtularak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şengül Birol'un (8) durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Araçta sıkışan cesetler, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Denizli Emniyet Müdürü Atilla Çınar, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kazanın duyulmasının ardından Birol ailesinin Sevindik Mahallesi'ndeki evinde büyük acı yaşandı. Ailenin işlettiği Birol Gıda isimli marketin önünde toplanan yakınları gözyaşı döktü. Birol ailesinin yaşamını yitiren 5 ferdinin yarın toprağa verileceği öğrenildi. Kamyon sürücüsü İlyaz Özgen gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.