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TRAFİK CANAVARI 3 CAN ALDI DİYARBAKIR (A.A)

05 Mayıs 2011 21:32

-TRAFİK CANAVARI 3 CAN ALDI DİYARBAKIR (A.A) - 05.05.2011 - Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Nurettin Dönmez yönetimindeki 06 EV 561 otomobil, Diyarbakır Bingöl karayolunun 57. kilometresinde karşı yönden gelen Ersin Türk yönetimindeki 21 GL 838 otomobil ile çarpıştı. Kazada, Emo Memiş, Ferman Türk ve Orhan Türk hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler Nurettin Dönmez ve Ersin Türk ile ismi öğrenilemeyen bir kişi Diyarbakır'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

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