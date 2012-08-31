Trafik borcu olan gurbetçi, sınırdan çıkamayacak

Trafikte kural ihlali yapan gurbetçi, plakasına kesilen para cezasını ödemeden yurtdışına çıkamayacak.

Türkiye'de çok sayıda yabancı plakaya trafik cezası kesiliyor, ancak adres konusundaki belirsizlik yüzünden bildirim yapılamıyordu.

Zaman'ın haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğü, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Gümrük Müsteşarlığı'nın birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında kırmızı ışıkta geçme, aşırı hız gibi ihlallere ilişkin cezalar artık on-line takip edilecek. Cezalar, gümrük idaresinin ekranına otomatik olarak düşecek.

Gurbetçi, pasaport işlemlerini yürütürken borç karşısına çıkacak. Ceza tahsilâtının yapılabilmesi için gümrüklerdeki saymanlıklar yetkilendirilecek. Saymanlığa ödeme yapıldıktan sonra gümrükten geçilebilecek.

Türkiye'ye belirli bir süreliğine giriş yapan gurbetçilere yönelik trafik para cezasının tahsil edilmesi çalışmaları hakkında bilgi veren emniyet kaynakları yabancı plakalı araçlara çok sayıda trafik para cezası kesildiğini belirterek, "Yılbaşından itibaren bu borçlar Maliye Bakanlığı'na elektronik ortamda aktarılıyor. Ancak gurbetçilerin belirli bir adresi olmadığı için borç bildirilmesinde sıkıntı yaşanıyor. Yurt dışına çıktıkları için de herhangi bir şekilde tahsilât yapılamıyor. Sistemin tam olarak devreye girmesiyle birlikte trafik para cezası olan gurbetçilerin araçları borcunu ödemeden gümrüklerden geçiş yapamayacak." dedi.

Milyonlarca trafik cezasının tahsil edilmesi için vergi dairelerinin yoğun mesaisi devam ediyor. Yabancı plakalı 50 binin üzerinde aracın trafik para cezası borcu olduğu hesaplanıyor. Maliye Bakanlığı'nın emniyet ile birlikte yürüttüğü çalışma öncesinde kesilen trafik parasının tahsil edilmesiyle ilgili büyükelçilik ve konsolosluklar nezdinde de görüşmeler yürütülüyordu.

Maliye Bakanlığı verilerine göre Ocak-Haziran 2012 döneminde 288,8 milyon liralık trafik para cezası kesildi. Yılın altı aylık döneminde ödenen trafik para cezası tutarı ise 42,8 milyon lirada kaldı. Aynı dönemde tahsilâtın tahakkuka oranı ise yüzde 14,8 olarak gerçekleşti. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü verilerine göre ocak-haziran döneminde tahakkuk eden tüm kalemlerdeki toplam para cezası tutarı da 58 milyar lirayı buldu. Tahsilât ise 2 milyar 774 milyon lirada kaldı. Öte yandan yıllar önce kesilen trafik cezaları gecikmeli olarak sisteme işlendiği için, sürücüler sürpriz cezalarla karşı karşıya kalıyor. Sistemde yaşanan sıkıntının sebebi Emniyet Genel Müdürlüğü ile Gelir İdaresi arasındaki trafik cezalarının elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasındaki gecikmeden kaynaklanıyor. Vergi dairelerine bu kapsamda geçmiş yıllarda 14 milyon ceza makbuzu gönderilmişti. Yeni araç alan birçok kişi de taşıtın eski sahibinin borcunu ödemek zorunda da kalabiliyor.