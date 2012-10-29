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Ekonomi

Trafiğin İstanbul'a faturası 5 milyar TL

Toplu taşıma araçları, diğer kentlere oranla, İstanbul'da yüzde 70 daha fazla kullanılıyor

29 Ekim 2012 18:17

İstanbul Ulaşım Haberleşme ve Güvenlik Teknolojileri San. ve Tic. AŞ (İSBAK) Genel Müdürü Kasım Kutlu, “İstanbul, sanılanın aksine, toplu taşımayı kullanan bir kent, buna rağmen trafik sıkışıklığı nedeniyle yıllık kayıp 5 milyar 40 milyon lirayı buluyor” dedi.

Kutlu, “İstanbul Ulaşım Ana Planı (İUAP) verilerine göre, İstanbul’da yapılan yolculukların yarısı yaya olarak gerçekleşirken, bireysel araç ve taksi kullanımı yüzde 15, deniz, demir  yolu dahil toplu taşıma kullanımı yüzde 35’i buluyor. Yine motorlu yolculukların yüzde 29’u otomobil ve taksilerle yapılırken, yüzde 63’ü personel servisi ve otobüslerle, yüzde 7’si raylı sistemler ve deniz yolu ile yapılan yolculuklar. Buna bağlı olarak da toplu taşıma kullanımı, diğer kentlerin aksine, yüzde 70 gibi önemli bir paya sahip. İstanbul, sanılanın aksine, toplu taşımayı kullanan bir kent” diye konuştu.

 

'Trafik ekonomiyi vuruyor'

 

İstanbul’da trafik akarken bir yandan da çok büyük bir ekonominin  döndüğünü ifade eden Kutlu, “Yapılan bir araştırmaya göre trafik sıkışıklığı  nedeniyle trafikte harcanan zaman, iş gücündeki kayıplar ve fazla yakıt tüketimi göz önüne alındığında  yıllık kayıp 5 milyar 40 milyon lirayı buluyor. Bu ise trafiğin İstanbul ekonomisi üzerindeki etkisinin büyüklüğünü ortaya koyuyor” tespitinde bulundu.

Toplu taşıma ile ilgili çalışmalarını devam ettiren İstanbul Büyük Şehir  Belediyesi’nin (İBB), İstanbul için yapılan 2023 yılı projeksiyonuna göre  İstanbul’da kişi başı GSYİH’nin 20 bin doları geçeceğinin öngörüldüğünü söyleyen  Kutlu, “Kişi başı araç sayısının halen gelişmiş ülke ortalamasının çok altında  olması ve bu oranın sürekli olarak artacağı öngörüsüyle İBB, karayolu ulaşım  ağını geliştirmek ve mevcut altyapıyı en iyi şekilde kullanabilmek için 2023  yılına kadar uzanacak şekilde detaylı ulaşım planlarını hazırlıyor” dedi.

 

Akıllı ulaşım sistemi

 

Bu hazırlıklar arasında İstanbulluları yakından ilgilendiren başlıklardan birisinin Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Trafik Kontrolünün sağlanması olduğunun  altını çizen Kutlu, bu konuda bugüne dek pek çok konuda sürücüleri ve yolcuları  sürekli olarak bilgilendirmeyi ve dolayısıyla hareketliliği arttırmayı amaçlayan,  yoğun günlerde 400 bin kişinin ziyaret ettiği Trafik Kontrol Merkezi (TKM) web  sitesinin ve Elektronik Denetleme Sistemi’nin (EDS) önemli uygulamalar olduğunu anlattı.

İlk olarak İBB iştirak şirketi olan İSBAK tarafından İstanbul’da kurulumuna başlanan ve şimdilik 173 noktada başarılı şekilde çalışan EDS’nin, tüm  Türkiye’ye yayılmaya hazırlandığını söyleyen Kutlu, şöyle devam etti:
“İstanbul Büyükşehir Belediyesi kent içindeki kazaları  azaltmak için hız, kırmızı ışık, emniyet şeridi ve yaya geçidi gibi çeşitli EDS  çözümlerini yaygınlaştırmayı planlıyor.”

2004-2008 yılları arasında İBB tarafından yapılan ve hizmet vermeye  başlayan 63 katlı kavşak ve karayolu yatırımının önce-sonra modellemesi yapıldığında yakıt tüketiminde yüzde 30, toplam gecikmede yüzde 73 iyileşme  sağladığını belirten Kutlu, “Yatırımların 5 yılda kendini amorti edebildiği görüldü. Yine İSBAK  trafik mühendisleri tarafından yürütülen, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi ve  TÜBİTAK tarafından desteklenen bir proje de, sinyalize kavşaklarda yapılan  optimizasyon ve yeniden süre hesaplama çalışmalarının, arter başına 1 ila 10  milyon dolar arasında değişen kazançlar sağlandığını ortaya koydu” diye konuştu.

 

EDS’den 225 milyon TL ceza geldi

 

EDS ile tespit edilen ihlallere de değinen Kutlu, “Sadece bugüne dek  tespit edilen ihlaller sonucunda 154 milyonu kırmızı ışıktan olmak üzere toplam  225 milyon liradan fazla ceza kesildi. Tabii cezanın yanında ödülden de bahsetmek  gerekir ki, EDS sayesinde ihlallerde yüzde 80 ila 90 oranında azalma gerçekleşti. İşte bu düşüş aynı zamanda trafik bilincinin oluşmasında, can ve mal kaybının  önlenmesi anlamına da geliyor. Ceza gelirinden aktarılacak pay yine ulaşıma gidecek”  dedi.

 

Günde 623 ton karbondioksit eksildi

 

Yapılan çalışmalarda çevre etkileri ve enerji tasarrufunu da öne  çıkarttıklarını söyleyen Kutlu,  “Çevresel hassasiyetleri öne çıkaran teknik analizlere göre, ulaşım  alanında günlük 623 ton gün karbondioksit salınımı İstanbul semalarından eksildi  ve yıllık 242 ton akaryakıt tasarrufunda bulunuldu” dedi. İstanbul Trafik Müdürlüğü’nün  trafik sinyalizasyonunda yaptığı LED lamba dönüşümü sayesinde yüzde 87 enerji tasarrufu elde ettiğini belirten Kutlu bunun maddi karşılğının ise  2 milyon 500 bin  dolar olduğunu söyledi.

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