Trafiğe takılan devlet başkanı, törene ulaşmak için 2 kilometre yürüdü

Çeviri- Gonca Tokyol

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, ülkesindeki trafik probleminin son mağdurlarından biri oldu. Endonezya ordusunun kuruluşunun 72. yıl dönümü için düzenlenen törenlere katılmak için yola çıkan Widodo, trafiğin sıkışmasının ardından yolun son 2 kilometrelik bölümünü yaya olarak katetti.

Başkent Jakarta’ya 2.5 saat mesafede bulunan liman kenti Cilegon’daki törenlere katılmak için yola çıkan Widodo ve üst düzey yetkililer, askeri geçit törenin düzenleneceği yere yaklaştıklarında trafiğe takıldı.

Yaklaşık 30 dakikalık beklemenin ardından yürüme kararı alan Widodo’ya, yine trafikte sıkışan Ulusal Polis Şefi Tito Karnavian’ın eşlik ettiği belirtildi.

Korumaları ve yanındakilerle birlikte yürüyen Widodo’nun çevresindekiler, devlet başkanına sloganlarla eşlik etti. Widodo’nun tören alanına alışıldığın dışındaki girişi sosyal medyanın da ilgisini çekerken, Güney Asya’nın en büyük ekonomisine sahip Endonezya’da yönetimin başındaki ismin tören alanına yürüyerek gitmesi esprili yorumlara sebep oldu.